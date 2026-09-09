Governo repete “bónus” para pensionistas. Saiba como vai funcionar

O que é este suplemento extraordinário? 1 de 7

Em causa está um “cheque adicional” para os pensionistas com rendimentos mais baixos. A medida foi anunciada esta terça-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no debate parlamentar em torno da moção de censura apresentada pelo Chega.

“Aumentar os rendimentos das famílias, dos trabalhadores e dos pensionistas é, para nós, a forma mais justa e consistente de dar às pessoas as oportunidades para ultrapassarem as dificuldades. Por isso, vimos trabalhando nos últimos meses no sentido de a execução orçamental permitir devolver já este ano uma parte do resultado económico e financeiro do país. [Dedicimos] atribuir um suplemento extraordinário aos pensionistas“, afirmou o chefe do Executivo.

Este será o terceiro ano consecutivo em que o Governo atribui um apoio deste género, sendo que o próprio Orçamento do Estado para 2026 já previa essa possibilidade, em função da evolução da “execução orçamental e das respetivas tendências em termos de receita e despesa”.