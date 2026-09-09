Segurança Social

Governo repete “bónus” para pensionistas. Saiba como vai funcionar

Pelo terceiro ano consecutivo, pensionistas vão ter suplemento extraordinário, medida que foi anunciada pelo primeiro-ministro no Parlamento. O ECO explica como vai funcionar, em sete respostas.

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  1. O que é este suplemento extraordinário?

  2. Mas o ministro das Finanças não tinha sinalizado que seria difícil voltar a dar este bónus?

  3. Qual será o valor deste suplemento?

  4. Quantas pessoas vão ser abrangidas por este bónus?

  5. Quando será pago este suplemento?

  6. Como posso pedir este bónus?

  7. Quantas vezes vai ser pago este suplemento?