Justiça

Governo tem novas regras do lóbi. O que muda?

A partir de 14 de agosto, os contactos entre representantes de interesses e membros do Governo passam a estar sujeitos a novas regras de registo e transparência. Mas o que vai mudar?

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  1. O que é o novo regulamento do lóbi do Governo?

  2. Quem fica responsável por assegurar o registo das interações?

  3. O que deve incluir o registo das interações?

  4. Onde é feito esse registo?

  5. O que tem de divulgar para reunir com um ministro?

  6. As audiências são tornadas públicas?