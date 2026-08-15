Governo tem novas regras do lóbi. O que muda?

O que é o novo regulamento do lóbi do Governo? 1 de 6

Aprovado pelo Governo, o Regulamento de Registo e Publicitação de Atividades de Representação Legítima de Interesses cria as regras concretas para registar e publicitar as interações entre representantes de interesses e membros do Governo ou dos seus gabinetes.

O objetivo declarado é aumentar a transparência e o escrutínio público sobre quem tenta influenciar decisões governamentais. Assim, a partir de 14 de agosto, os contactos entre representantes de interesses e membros do Governo passam a estar sujeitos a novas regras de registo e transparência.