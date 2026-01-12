Grandes fundos do BES contra Banco de Portugal: o que está em causa nesta batalha de 2,2 mil milhões

O que está na origem desta disputa? 1 de 5

A 29 de dezembro de 2015, o Banco de Portugal decidiu transferir obrigações não subordinadas no valor de 2,2 mil milhões de euros do Novobanco (então banco de transição) para o BES mau, na sequência da resolução do BES em agosto do ano anterior.

Estas obrigações tinham sido emitidas pelo BES e foram colocadas junto de investidores institucionais, sobretudo junto de grandes fundos de investimento estrangeiros.

A chamada operação de retransmissão de obrigações foi justificada com as perdas que o Novobanco estava a registar e que tinham origem no BES (ou seja, antes da resolução) e com a necessidade de reequilibrar a situação financeira do banco de transição sem recorrer a nova injeção dos contribuintes, mas antes chamando os credores para assumirem perdas.

O Banco de Portugal, então liderado por Carlos Costa, considerou que estava dentro da sua esfera de poder alterar o perímetro de ativos e passivos dos dois bancos.

Ao retransmitir estas obrigações do Novobanco para o BES mau, estes títulos de dívida praticamente perderam o seu valor, representando perdas significativas para os seus titulares, que avançaram para os tribunais contra esta decisão.