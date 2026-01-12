Grandes fundos do BES contra Banco de Portugal: o que está em causa nesta batalha de 2,2 mil milhões
Em dezembro de 2015, o Banco de Portugal retransmitiu obrigações do Novobanco para o BES mau, impondo perdas a grandes investidores como Pimco e BlackRock. Dez anos depois, tribunal 'validou' decisão.
Grandes fundos do BES contra Banco de Portugal: o que está em causa nesta batalha de 2,2 mil milhões
O que está na origem desta disputa?
A 29 de dezembro de 2015, o Banco de Portugal decidiu transferir obrigações não subordinadas no valor de 2,2 mil milhões de euros do Novobanco (então banco de transição) para o BES mau, na sequência da resolução do BES em agosto do ano anterior.
Estas obrigações tinham sido emitidas pelo BES e foram colocadas junto de investidores institucionais, sobretudo junto de grandes fundos de investimento estrangeiros.
A chamada operação de retransmissão de obrigações foi justificada com as perdas que o Novobanco estava a registar e que tinham origem no BES (ou seja, antes da resolução) e com a necessidade de reequilibrar a situação financeira do banco de transição sem recorrer a nova injeção dos contribuintes, mas antes chamando os credores para assumirem perdas.
O Banco de Portugal, então liderado por Carlos Costa, considerou que estava dentro da sua esfera de poder alterar o perímetro de ativos e passivos dos dois bancos.
Ao retransmitir estas obrigações do Novobanco para o BES mau, estes títulos de dívida praticamente perderam o seu valor, representando perdas significativas para os seus titulares, que avançaram para os tribunais contra esta decisão.
Quem são estes grandes fundos?
Entre os fundos que avançaram com ações em tribunal contra o Banco de Portugal por causa da retransmissão de obrigações estão a Fidelity, Pimco, BlackRock, a Attestor Capital, CQS e a Citadel.
São grandes gestores de fundos e fundos de investimento internacionais e, que por causa deste diferendo, alguns tentaram aproveitar o seu poder financeiro para exercer pressão sobre Portugal, nomeadamente por via de um boicote a emissões de dívida realizadas pelo IGCP destinadas a financiar a República.
No caso da Pimco e BlackRock, estes dois gigantes argumentaram que “o Banco de Portugal levou a cabo um ato ilegal e discriminatório” com a decisão de retransmissão de obrigações para a massa falida do BES em dezembro de 2015, numa “ação arbitrária e injustificada” que provocou perdas milionárias “para investidores de retalho e pensionistas que confiaram as suas poupanças a instituições que investiram, em seu nome, em títulos que o Banco de Portugal escolheu de forma desigual”.
O que decidiu agora o tribunal?
O Tribunal Administrativo de Lisboa julgou improcedentes as ações intentadas pelos investidores contra o Banco de Portugal, mantendo válidas e eficazes as deliberações de 29 de dezembro de 2015, segundo o acórdão relativo ao processo-piloto visa sobre 38 processos judiciais no valor de 1,5 mil milhões de euros (mais 700 milhões em juros).
Ou seja, este tribunal considera legal a retransmissão das cinco séries de obrigações sénior do Novobanco para o BES mau, rejeitando os pedidos de anulação, nulidade, reconstituição da situação anterior e indemnização aos fundos.
Os juízes do tribunal entenderam que o Banco de Portugal dispunha de competência legal para proceder à retransmissão ao abrigo do Regime Geral de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF) e da medida de resolução de 3 de agosto de 2014, que já considerava a possibilidade de futuros ajustamentos nos ativos e passivos do Novobanco e BES.
Também foram rejeitadas as alegações de que a decisão tinha violado os princípios da igualdade, da proporcionalidade e da boa-fé, com o tribunal a também afastar que tenha havido discriminação pelo facto de a retransmissão ter afetado apenas investidores estrangeiros, como alegavam os fundos. “Flui desta deliberação que, entre as várias razões em que se fundou a retransmissão, nenhuma delas está relacionada com a nacionalidade dos detentores das obrigações em causa. Ou seja, os critérios estabelecidos tiveram em conta o tipo de obrigações em causa, a qualidade dos seus detentores, onde se inclui o nível de conhecimento e análise do risco, e a necessidade de preservação do património do Novobanco”.
O tribunal considera que houve um tratamento equitativo e que a seleção das cinco linhas de obrigações retransmitidas feita pelo Banco de Portugal teve por base o interesse público.
O que diz o Banco de Portugal?
Em reação, o vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, sublinha que “o sentido da decisão judicial em causa materializa um grande reconhecimento da capacidade técnica e do rigor decisório do Banco de Portugal”, segundo uma declaração enviada ao ECO.
“Este caso é especialmente significativo por se tratar de uma decisão judicial proferida sobre matérias que foram das mais difíceis com que o Banco de Portugal se confrontou no contexto da resolução do BES, sem qualquer experiência anterior a nível nacional ou europeu, e, ainda, pelo facto de o acórdão ser proferido no âmbito de um processo-piloto”, acrescenta.
Por outro lado, lembra que não se trata de uma decisão definitiva, mas frisa que esta decisão “se adiciona a muitas outras sobre questões relativas à resolução do BES também elas em sentido totalmente favorável às posições do Banco de Portugal”.
O que se segue?
Como lembra o Banco de Portugal, a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa não é definitiva, mas dá força à sua posição nesta disputada contra os grandes fundos.
Estes investidores ainda poderão recorrer deste acórdão para o Tribunal Central Administrativo Sul e, em certas condições, para o Supremo Tribunal Administrativo. E é isso que irão fazer, de acordo com fonte próxima do processo ao ECO.