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Há novas regras para as embalagens. Do açúcar ao champô, conheça as restrições

O Regulamento relativo a Embalagens e Resíduos de Embalagens entra em vigor esta quarta-feira, dia 12. Conheça as restrições que prevê as regras comunitárias quanto ao uso de embalagens.

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  1. Que lei vem ditar mudanças na gestão de embalagens na UE?

  2. Porque é que as regras mudaram?

  3. Que mudanças estão previstas no design e composição das embalagens?

  4. Que tipos de embalagens serão restringidos?

  5. Qual é a responsabilidade dos produtores?

  6. Estas regras encarecem os produtos?

  7. Vai mudar alguma coisa na forma como se separam resíduos?

  8. Que metas de resíduos estão previstas na lei?