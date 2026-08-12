Há novas regras para as embalagens. Do açúcar ao champô, conheça as restrições

Que mudanças estão previstas no design e composição das embalagens? 3 de 8

As embalagens devem ser concebidas de modo a minimizar o peso e o volume, mantendo a sua funcionalidade. As lojas online terão de reduzir o espaço vazio nas caixas de entrega, o que significa caixas mais pequenas, menos desperdício e menos caixas meio vazias a serem transportadas. As embalagens que têm como objetivo aumentar o volume percebido do produto (por exemplo, paredes duplas, fundos falsos) são proibidas, a menos que estejam protegidas por direitos de design ou marcas registadas.

Em paralelo, as embalagens de plástico devem conter um teor mínimo de material reciclado valorizado a partir de resíduos plásticos pós-consumo, com determinadas exceções para as embalagens farmacêuticas, as embalagens de alimentos para lactentes e crianças pequenas, os dispositivos médicos, o transporte de mercadorias perigosas e os plásticos compostáveis.

Vão ser ainda restringidas substâncias per e polifluoroalquiladas (PFAS) em embalagens em contacto com alimentos, estas que estão habitualmente presentes em embalagens alimentares, tais como recipientes de takeaway, embalagens de fast-food, sacos de pipocas para micro-ondas, papel de padaria e caixas de pizza, para repelir a água ou a gordura. A medida destina-se a reduzir a exposição aos chamados “químicos eternos”, um grupo de substâncias que se podem acumular no ambiente e no corpo humano.