Há novos limites nas categorias das empresas a partir de 2026. Saiba o que muda

Em causa está um decreto-lei, aprovado pelo Governo, que transpõe a Diretiva Delegada (UE) 2023/2775 da Comissão Europeia, que atualiza o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) em Portugal, ajustando os limiares de balanço e de volume de negócios líquido para micro, pequenas, médias e grandes empresas, bem como para pequenos grupos.

Além disso, o “diploma introduz o conceito de grupos médios, assegurando a harmonização do enquadramento nacional com as normas europeias, refletindo a evolução económica e o impacto da inflação nos últimos anos”, indicou o Executivo liderado por Luís Montenegro.

Esta diretiva europeia explica que os “requisitos de informação no domínio da contabilidade prosseguem vários objetivos. Não se limitam a fornecer informações aos investidores nos mercados de capitais, mas dão também conta das transações passadas e reforçam o governo das sociedades”, sendo relevante “simplificar esses requisitos a fim de assegurar que cumprem os objetivos para que foram estabelecidos e reduzir os encargos administrativos”.