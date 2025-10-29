Há um novo regime de grupos de IVA. O que está em causa?

Que condições é que têm de ser cumpridas para se aceder a este regime? 4 de 6

É necessário que as entidades do grupo reúnam várias condições de forma cumulativa, nomeadamente:

Tenham sede ou estabelecimento estável em território nacional;

Realizem, total ou parcialmente, operações que conferem direito à dedução de IVA;

Estejam enquadradas no regime normal de IVA com periodicidade mensal no momento da opção, ou passem a estar enquadradas nesse regime de acordo com as regras previstas no código;

A entidade dominada deve ser detida pela entidade dominante, com o nível de participação legalmente exigido, há mais de um ano, com referência à data em que se inicia a aplicação do regime.

Desta última condição excetuam-se “as entidades constituídas há menos de um ano pela entidade dominante ou por outra entidade que integre o grupo”, se desde a data da sua constituição houver uma detenção, direta ou indireta, de acordo com as regras de vinculação financeira (75% do capital e mais de 50 % dos direitos de voto).