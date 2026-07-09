Heranças indivisas: quem vai poder forçar a venda de imóveis e quais os limites?

O que está em causa? 1 de 13

Depois de anos em que bastava a oposição de um herdeiro para manter uma casa parada numa herança indivisa, o Parlamento deu esta quarta-feira mais um passo para mudar as regras. Depois de viabilizada na generalidade, a 3 de junho, a proposta de lei de autorização legislativa do Governo foi aprovada na generalidade sem votos contra, conjuntamente com as alterações apresentadas pelo PSD, e negociadas com PS e IL. A votação final global está marcada para 17 de julho e aprovação está garantida, graças ao apoio dos socialistas e dos liberais.

A autorização permitirá ao Governo criar o Regime Legal do Processo Especial de Venda de Coisa Imóvel Integrada em Herança, um novo mecanismo judicial destinado a desbloquear situações em que os herdeiros não conseguem chegar a acordo sobre o destino de um imóvel.

Mas o novo regime não significa que qualquer casa herdada possa ser vendida de imediato. Há prazos, exceções e novas salvaguardas que resultaram das alterações introduzidas pelo PSD.