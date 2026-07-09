Habitação

Heranças indivisas: quem vai poder forçar a venda de imóveis e quais os limites?

O Parlamento aprovou o novo regime que permitirá a um herdeiro forçar judicialmente a venda de um imóvel em herança indivisa, mas com limites para proteger a casa de morada da família.

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  1. O que está em causa?

  2. O que vai mudar?

  3. Quem pode pedir a venda?

  4. Quando pode um herdeiro forçar a venda?

  5. A casa de morada de família pode ser vendida contra a vontade do viúvo ou do unido de facto?

  6. Há outras situações em que o novo regime não pode ser utilizado?

  7. Quem é o testamenteiro com poderes de partilha de herança?

  8. O que muda na administração da herança?

  9. Como é fixado o preço?

  10. Como será feita a venda?

  11. Os restantes herdeiros podem evitar que o imóvel seja vendido a terceiros?

  12. Os herdeiros ainda podem chegar a acordo?

  13. Por que é que o Governo quer criar este regime? 2021 apontam para 485 mil alojamentos vag