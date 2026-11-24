Isaltino tem novo inquérito e três julgamentos à vista. O que está em causa?
O autarca de Oeiras está sob investigação por contratos com empresas da filha, que terão recebido mais de 300 mil euros. Há três julgamentos previstos, dois nos tribunais judiciais e um no TdC.Ver Descodificador
-
Qual é o novo caso que envolve Isaltino Morais?
-
O que diz Isaltino Morais sobre a investigação?
-
Isaltino Morais sabia que a filha trabalhava para a Câmara?
-
O que está em causa nos contratos com as empresas da filha?
-
O caso já tinha sido investigado?
-
Quais são os três julgamentos que Isaltino Morais tem pela frente?
-
O que é o caso das PPP autárquicas?
-
Em que consiste o caso dos almoços pagos pela Câmara de Oeiras?
-
Porque é que Isaltino Morais vai ser julgado no Tribunal de Contas?
-
Qual foi o caso que levou Isaltino Morais à prisão?
-
Que outros episódios marcaram a história judicial de Isaltino Morais?
Isaltino tem novo inquérito e três julgamentos à vista. O que está em causa?
-
Qual é o novo caso que envolve Isaltino Morais?
O Ministério Público estará a investigar a contratação de duas empresas detidas pela filha do presidente da Câmara de Oeiras, Dora Morais Batista, para prestar serviços de psicologia clínica ao município.
As sociedades Gincana dos Saberes e Purechoice terão celebrado oito contratos com a autarquia, desde 2010, num valor superior a 300 mil euros. A relação contratual prolongou-se até outubro deste ano.
A investigação estará relacionada com a adjudicação direta dos serviços, sem concurso público, e com a eventual existência de irregularidades nos procedimentos de contratação.
Proxima Pergunta: O que diz Isaltino Morais sobre a investigação?
-
O que diz Isaltino Morais sobre a investigação?
O autarca considera que se trata de uma “notícia requentada” e garante que o Ministério Público já investigou o caso e o arquivou.
“O Ministério Público investigou, arquivou, e agora parece que pelos vistos é novamente notícia, seguirá o mesmo caminho, será com certeza arquivada da mesma forma”, afirmou esta segunda-feira, à margem da apresentação da candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Juventude.
Isaltino Morais diz que os contratos remontam a 16 anos atrás, que representam valores de “mil e tal euros por mês” e que não teve qualquer participação na contratação das empresas.
Proxima Pergunta: Isaltino Morais sabia que a filha trabalhava para a Câmara?
-
Isaltino Morais sabia que a filha trabalhava para a Câmara?
O autarca afirmou inicialmente, em reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal, que desconhecia a contratação das empresas da filha. Mais tarde, admitiu que Dora Morais Batista lhe tinha contado, num almoço de família, que estava a trabalhar para a autarquia.
“Papá, estou a trabalhar lá na Câmara”, terá dito a filha, segundo uma ata da Assembleia Municipal de julho de 2025. Isaltino Morais respondeu: “Ai estás?”.
O presidente da Câmara justificou que Oeiras é uma organização de grande dimensão, com milhares de contratos e famílias inteiras a trabalhar no município, considerando natural que isso aconteça.
A autarquia garante que o presidente não tomou parte em nenhum ato relativo às contratações.
Proxima Pergunta: O que está em causa nos contratos com as empresas da filha?
-
O que está em causa nos contratos com as empresas da filha?
As duas sociedades foram contratadas para prestar serviços de psicologia clínica. Segundo as informações divulgadas, foram celebrados oito contratos, num valor global superior a 300 mil euros, desde 2010.
A questão levantada na investigação prende-se com a contratação por ajuste direto, sem concorrência, e com a eventual intervenção de responsáveis municipais num procedimento que envolve empresas de uma familiar do presidente da Câmara.
O município sustenta que não houve ilegalidades e que os procedimentos decorreram dentro das regras administrativas previstas na lei.
O novo inquérito deverá apurar se houve alguma irregularidade ou eventual responsabilidade criminal, mas a abertura de uma investigação não significa que tenha sido cometido um crime.
Proxima Pergunta: O caso já tinha sido investigado?
-
O caso já tinha sido investigado?
Sim, segundo Isaltino Morais e a Câmara de Oeiras. O município afirma que, há cerca de um ano, foi instaurado um inquérito na sequência de uma denúncia relativa à contratação das duas empresas, que acabou arquivado por falta de fundamento.
A denúncia foi formalizada em 2025 pela ex-vereadora Carla Castelo, da coligação Evoluir Oeiras, na sequência de notícias sobre os contratos.
O autarca diz que o novo caso seguirá o mesmo caminho. Contudo, a notícia agora divulgada aponta para a existência de um novo inquérito criminal. A Procuradoria-Geral da República foi questionada sobre a existência e o estado deste processo, mas ainda não respondeu.
Proxima Pergunta: Quais são os três julgamentos que Isaltino Morais tem pela frente?
-
Quais são os três julgamentos que Isaltino Morais tem pela frente?
O presidente da Câmara de Oeiras aguarda o início de três julgamentos, dois nos tribunais judiciais e um no Tribunal de Contas.
O primeiro diz respeito às chamadas parcerias público-privadas (PPP) autárquicas, em que foi acusado de prevaricação por alegadamente beneficiar uma empresa de construção civil.
O segundo é o caso das refeições pagas pela Câmara de Oeiras, no qual responde por peculato e abuso de poder.
O terceiro é um processo de responsabilidade financeira no Tribunal de Contas, relacionado com a nomeação de dezenas de dirigentes municipais em regime de substituição, sem concurso público.
Os julgamentos aguardam marcação de datas.
Proxima Pergunta: O que é o caso das PPP autárquicas?
-
O que é o caso das PPP autárquicas?
O processo está relacionado com projetos de construção de escolas, centros geriátricos, um centro de formação profissional e um centro de congressos, através de parcerias público-privadas constituídas pela Câmara de Oeiras.
O Ministério Público acusou Isaltino Morais, em setembro de 2022, de prevaricação de titular de cargo político, por alegadamente ter beneficiado a construtora MRG.
Segundo a acusação, os concursos para a construção de edifícios terão sido viciados e moldados à medida da empresa, que terá obtido um lucro ilícito de cerca de 10 milhões de euros. O investimento previsto para as obras, que não deveria ultrapassar 58 milhões de euros, terá chegado aos 169 milhões.
A primeira acusação foi anulada em novembro de 2023, por insuficiências e irregularidades no inquérito. O Ministério Público corrigiu os problemas e deduziu uma nova acusação. O processo passou pela fase de instrução e Isaltino Morais foi pronunciado para julgamento.
Proxima Pergunta: Em que consiste o caso dos almoços pagos pela Câmara de Oeiras?
-
Em que consiste o caso dos almoços pagos pela Câmara de Oeiras?
O Ministério Público acusou Isaltino Morais e outros 22 arguidos de utilização indevida de dinheiro público para pagar refeições entre 2017 e 2024.
Em causa estão cerca de 150 mil euros em despesas de refeições apresentadas por autarcas e funcionários municipais para reembolso através do fundo de maneio da Câmara.
Isaltino Morais responde por peculato e abuso de poder. Segundo a acusação, o autarca terá apresentado despesas de quase 70 mil euros. O Ministério Público considera que os responsáveis se apropriaram de património municipal ao fazerem pagar pela autarquia refeições que deveriam suportar do próprio bolso.
O autarca contesta a acusação e defende que as refeições fazem parte da “atividade administrativa normal”, alegando que existem reuniões de trabalho e visitas ao concelho que se prolongam durante a hora de almoço.
Proxima Pergunta: Porque é que Isaltino Morais vai ser julgado no Tribunal de Contas?
-
Porque é que Isaltino Morais vai ser julgado no Tribunal de Contas?
Este processo está relacionado com a nomeação de dezenas de dirigentes da Câmara de Oeiras em regime de substituição, sem a realização de concursos públicos.
Uma auditoria do Tribunal de Contas identificou 49 dirigentes que permaneceram nesse regime para além do prazo legal de três meses. Alguns ocupavam os cargos há anos sem que os concursos tivessem sido abertos. Foram também detetadas situações em que os currículos dos nomeados não foram publicados no Diário da República.
Isaltino Morais recusou pagar uma multa de 2.550 euros que permitiria encerrar o processo e pediu ao Tribunal de Contas que relevasse a sua responsabilidade financeira. O tribunal não aceitou o pedido e o caso foi encaminhado para julgamento.
O autarca justifica as nomeações com a necessidade de assegurar o funcionamento dos serviços, alegando que alguns concursos ficam desertos.
Proxima Pergunta: Qual foi o caso que levou Isaltino Morais à prisão?
-
Qual foi o caso que levou Isaltino Morais à prisão?
O caso mais conhecido remonta a 2003, quando foram reveladas contas bancárias na Suíça em nome do então ministro das Cidades e presidente da Câmara de Oeiras. As contas chegaram a reunir cerca de 1,3 milhões de euros, valor cuja origem não correspondia aos rendimentos declarados.
Isaltino Morais apresentou várias explicações, incluindo a possibilidade de o dinheiro pertencer a um sobrinho, de resultar de heranças ou de sobras de campanhas eleitorais.
Em 2009, foi condenado pelo Tribunal de Sintra a sete anos de prisão por corrupção passiva, abuso de poder, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Em recurso, a condenação foi reduzida para dois anos de prisão efetiva, depois de terem sido anuladas as condenações por corrupção e abuso de poder, crimes que acabaram por prescrever.
Foi preso em abril de 2013 e saiu da prisão da Carregueira em junho de 2014, depois de cumprir cerca de um ano e dois meses da pena.
O autarca foi ainda condenado, com trânsito em julgado, por difamação agravada de quatro jornalistas do jornal Sol, em 2012.
Proxima Pergunta: Que outros episódios marcaram a história judicial de Isaltino Morais?
-
Que outros episódios marcaram a história judicial de Isaltino Morais?
Em 2001, Isaltino Morais denunciou à Polícia Judiciária o roubo de dinheiro, um relógio Patek Philippe em ouro e canetas Cartier do seu gabinete na Câmara de Oeiras. O autarca afirmou que o dinheiro correspondia a donativos para a campanha eleitoral e que o relógio lhe tinha sido oferecido, embora não identificasse os doadores nem quem lhe dera a peça.
O caso acabou por ganhar relevância numa investigação posterior a suspeitas de corrupção, uma vez que os envelopes com dinheiro foram considerados relevantes para apurar se o autarca recebia quantias em numerário no gabinete. O autor do furto foi um segurança da autarquia, condenado a pena suspensa de prisão.