Qual é o novo caso que envolve Isaltino Morais? 1 de 11

O Ministério Público estará a investigar a contratação de duas empresas detidas pela filha do presidente da Câmara de Oeiras, Dora Morais Batista, para prestar serviços de psicologia clínica ao município.

As sociedades Gincana dos Saberes e Purechoice terão celebrado oito contratos com a autarquia, desde 2010, num valor superior a 300 mil euros. A relação contratual prolongou-se até outubro deste ano.

A investigação estará relacionada com a adjudicação direta dos serviços, sem concurso público, e com a eventual existência de irregularidades nos procedimentos de contratação.