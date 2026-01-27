Já conhece a Carteira Digital da Empresa? Saiba como vai funcionar

O que é a Carteira Digital da Empresa? 1 de 6

A Carteira Digital da Empresa é um projeto que resulta de uma iniciativa europeia, que visa criar uma “carteira” digital unificada a nível europeu para as empresas e que está alinhada com o compromisso do Executivo de reduzir a burocracia para as empresas e reformar o Estado. Portugal é o primeiro país da União Europeia a lançar este instrumento, que marca o “início de uma era de como as empresas se relacionam com a Administração Pública e entre si“, conforme adiantou o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, na apresentação da Carteira Digital da Empresa.

“A Carteira permite ter os documentos essenciais no telemóvel, funcionalidades de alerta e notificações. Está permanentemente válida e atualizada e foi desenvolvida para ser facilmente integrada em processos administrativos e na relação das empresas com o Estado, na contratação pública e fundos europeus”, sintetizou, na sessão que decorreu esta segunda-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto.