Reforma do Estado

Já conhece a Carteira Digital da Empresa? Saiba como vai funcionar

Empresas já podem aceder à Carteira Digital, uma ferramenta que lhes vai dar acesso a um conjunto de documentos e a várias funcionalidades. Objetivo é aumentar as funcionalidades e reduzir custos.

  1. O que é a Carteira Digital da Empresa?

  2. Que serviços estão disponíveis na Carteira Digital da Empresa e como se pode aceder?

  3. A Carteira Digital vai ser paga?

  4. As empresas vão conseguir candidatar-se a fundos através da plataforma?

  5. Quais são as vantagens de ter toda a informação concentrada na app?

  6. Quanto se vai poupar com a Carteira Digital?