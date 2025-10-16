Já há calendário e metas para as compras europeias conjuntas na defesa. O que propõe Bruxelas?

O que é o Roteiro 2030 para a defesa? 1 de 5

O Roteiro para a Defesa foi apresentado esta quinta-feira pela Comissão Europeia aos Estados-Membros e é composto por quatro iniciativas “emblemáticas”, definindo os objetivos e metas para o concretizar até 2030.

O executivo comunitário propõe quatro linhas de ação: a Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, a Vigilância do Flanco Oriental, o Escudo Aéreo Europeu e o Escudo Espacial Europeu. No entanto, também define o caminho para aumentar a capacidade da indústria europeia da defesa.

O objetivo final passa por orientar os progressos da União Europeia no sentido da plena prontidão em matéria de defesa a médio prazo.