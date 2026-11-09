Banca

Klaas Knot ou Pablo Hernández de Cos: como será escolhido o próximo presidente do BCE?

Dois candidatos estão na corrida à sucessão de Christine Lagarde. A escolha cabe aos líderes da Zona Euro, que pretendem concluir o processo de nomeação até ao final deste ano.

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  1. Porque vai mudar a liderança do BCE?

  2. Quem são os candidatos à sucessão?

  3. Que requisitos têm de cumprir os candidatos? E quanto dura o mandato?

  4. Como decorre o processo de nomeação? Quem toma a decisão final?

  5. Que maioria é necessária para aprovar o novo presidente?

  6. Quando será conhecido o sucessor de Christine Lagarde?

  7. Que outras vagas terão de ser preenchidas no BCE?

  8. Portugal poderá apresentar um candidato para um destes lugares?