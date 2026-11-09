Klaas Knot ou Pablo Hernández de Cos: como será escolhido o próximo presidente do BCE?

Quem são os candidatos à sucessão? 2 de 8

Espanha e Países Baixos apresentaram candidaturas dentro do prazo estabelecido pelo presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, que terminou na última sexta-feira, 6 de novembro.

O espanhol Pablo Hernández de Cos, que completou 55 anos em janeiro, foi governador do Banco de Espanha entre 2018 e 2024. Desde julho de 2025, ocupa o cargo de diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), tendo anteriormente integrado o Conselho do BCE e presidido ao Comité de Supervisão Bancária de Basileia.

Já o neerlandês Klaas Knot, de 59 anos, liderou o banco central dos Países Baixos entre 2011 e 2025. Foi também presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla inglesa) entre 2021 e 2025, tendo integrado, durante vários anos, o Conselho do BCE.