Klaas Knot ou Pablo Hernández de Cos: como será escolhido o próximo presidente do BCE?
Dois candidatos estão na corrida à sucessão de Christine Lagarde. A escolha cabe aos líderes da Zona Euro, que pretendem concluir o processo de nomeação até ao final deste ano.Ver Descodificador
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Porque vai mudar a liderança do BCE?
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Quem são os candidatos à sucessão?
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Que requisitos têm de cumprir os candidatos? E quanto dura o mandato?
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Como decorre o processo de nomeação? Quem toma a decisão final?
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Que maioria é necessária para aprovar o novo presidente?
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Quando será conhecido o sucessor de Christine Lagarde?
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Que outras vagas terão de ser preenchidas no BCE?
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Portugal poderá apresentar um candidato para um destes lugares?
Klaas Knot ou Pablo Hernández de Cos: como será escolhido o próximo presidente do BCE?
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Porque vai mudar a liderança do BCE?
A 29 de outubro, Christine Lagarde informou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, de que deixará o cargo de presidente do Banco Central Europeu (BCE) no dia 7 de fevereiro de 2027. A decisão antecipa em cerca de nove meses o fim do mandato de oito anos, que só terminaria em outubro desse ano, e deu início ao processo de escolha do sucessor.
Proxima Pergunta: Quem são os candidatos à sucessão?
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Quem são os candidatos à sucessão?
Espanha e Países Baixos apresentaram candidaturas dentro do prazo estabelecido pelo presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, que terminou na última sexta-feira, 6 de novembro.
O espanhol Pablo Hernández de Cos, que completou 55 anos em janeiro, foi governador do Banco de Espanha entre 2018 e 2024. Desde julho de 2025, ocupa o cargo de diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), tendo anteriormente integrado o Conselho do BCE e presidido ao Comité de Supervisão Bancária de Basileia.
Já o neerlandês Klaas Knot, de 59 anos, liderou o banco central dos Países Baixos entre 2011 e 2025. Foi também presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla inglesa) entre 2021 e 2025, tendo integrado, durante vários anos, o Conselho do BCE.
Proxima Pergunta: Que requisitos têm de cumprir os candidatos? E quanto dura o mandato?
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Que requisitos têm de cumprir os candidatos? E quanto dura o mandato?
O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece que os membros da Comissão Executiva do BCE devem ser pessoas de reconhecido prestígio e com experiência profissional em matérias monetárias ou bancárias. Têm também de ser cidadãos de um Estado-membro da área do euro.
O mandato tem a duração de oito anos e não pode ser renovado. Esta regra aplica-se aos seis elementos da Comissão Executiva da instituição: o presidente, o vice-presidente e os outros quatro membros.
Proxima Pergunta: Como decorre o processo de nomeação? Quem toma a decisão final?
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Como decorre o processo de nomeação? Quem toma a decisão final?
O processo envolve várias etapas e instituições europeias. Depois de apresentados os candidatos pelos países da Zona Euro, o Eurogrupo, que reúne os ministros das Finanças dos Estados-membros que utilizam a moeda única, procura promover um entendimento político em torno da escolha.
Na reunião desta segunda-feira, os ministros das Finanças de Espanha e dos Países Baixos tiveram oportunidade de apresentar os perfis dos respetivos candidatos, Pablo Hernández de Cos e Klaas Knot, mas não foi anunciada qualquer preferência.
Segue-se uma recomendação do Conselho da União Europeia ao Conselho Europeu, após consulta ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE. A decisão formal cabe aos chefes de Estado ou de Governo dos 21 países da área da moeda única, reunidos no Conselho Europeu em composição da Zona Euro.
Proxima Pergunta: Que maioria é necessária para aprovar o novo presidente?
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Que maioria é necessária para aprovar o novo presidente?
A nomeação exige uma maioria qualificada reforçada dos países da área do euro. Como são atualmente 21 os Estados-membros que utilizam a moeda única, são necessários, pelo menos, 16 votos favoráveis, correspondentes a um mínimo de 65% da população da Zona Euro.
Proxima Pergunta: Quando será conhecido o sucessor de Christine Lagarde?
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Quando será conhecido o sucessor de Christine Lagarde?
“O ideal seria ter uma decisão final antes do final do ano”, afirmou Kyriakos Pierrakakis, numa conferência de imprensa após a reunião do Eurogrupo desta segunda-feira, reconhecendo, contudo, que os responsáveis europeus estão a trabalhar com um “prazo apertado”.
O calendário passa por alcançar um entendimento político entre os líderes europeus durante novembro, de modo a permitir que a nomeação seja formalizada na reunião do Conselho Europeu de dezembro. O presidente do Eurogrupo garantiu que pretende agilizar os procedimentos para cumprir esse objetivo, lembrando que Lagarde permanecerá em funções até 7 de fevereiro de 2027.
Proxima Pergunta: Que outras vagas terão de ser preenchidas no BCE?
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Que outras vagas terão de ser preenchidas no BCE?
Além da presidência, há mais dois lugares na Comissão Executiva que ficarão disponíveis nos próximos meses. Isabel Schnabel deixará funções a 3 de janeiro de 2027 para assumir, no dia seguinte, o cargo de conselheira financeira e diretora do departamento de Mercados Monetários e de Capitais do Fundo Monetário Internacional (FMI). O prazo para apresentação de candidaturas à sua sucessão termina a 27 de novembro.
A outra saída diz respeito ao economista-chefe do BCE, Philip Lane, cujo mandato termina a 31 de maio do próximo ano. Para este lugar, ainda não foi definido o calendário para a abertura formal do processo de candidaturas.
Perante a existência de três posições a preencher, Pierrakakis admitiu que os líderes europeus possam considerar as nomeações em conjunto, uma solução que poderá facilitar um entendimento político.
O presidente do Eurogrupo classificou a situação como sem precedentes, sublinhando que não está em causa apenas a escolha de um novo presidente, mas também a renovação de outros dois lugares na Comissão Executiva. Mas, para já, não existe uma decisão formal de negociar as três nomeações como um pacote.
Proxima Pergunta: Portugal poderá apresentar um candidato para um destes lugares?
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Portugal poderá apresentar um candidato para um destes lugares?
O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, admitiu esta segunda-feira que Portugal poderá propor um nome para uma das restantes posições na Comissão Executiva. “Se houver oportunidade de propor um português para um desses lugares, não deixaremos de o fazer”, afirmou, acrescentando que o Governo ainda não decidiu que candidato vai apoiar na corrida à presidência do BCE.
O governante considerou ainda que a eventual escolha de Klaas Knot poderá abrir uma quarta vaga na Comissão Executiva, uma vez que Frank Elderson, um dos atuais membros, também é neerlandês. Esta possibilidade foi avançada por Miranda Sarmento no contexto das negociações sobre a composição do órgão, embora o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia não estabeleça uma quota formal de lugares por nacionalidade.