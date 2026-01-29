Kristin: O que implica o estado de calamidade decretado pelo Governo?
O Governo cedeu aos autarcas e vai declarar a situação de calamidade nos municípios mais afetados pela depressão Kristin. O que prevê a lei? E que implicações tem para a população?
Kristin: O que implica o estado de calamidade decretado pelo Governo?
- Joana Abrantes Gomes
- 11:20

O que é a situação de calamidade?
A situação de calamidade é o mais elevado dos três níveis de risco previstos na Lei de Bases da Proteção Civil, depois da situação de alerta e da situação de contingência, e é aplicada em casos de catástrofes de grande dimensão.

Quando pode ser decretada calamidade?
A situação de calamidade “pode ser declarada quando, face à ocorrência ou perigo de ocorrência de acidente grave e/ou catástrofe, e à sua previsível intensidade, se reconhece a necessidade de adotar medidas de caráter excecional destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos”, nos termos da lei em vigor.
As ocasiões mais recentes em que foi decretada a situação de calamidade foram a pandemia de Covid-19 e no período dos incêndios florestais de 2017 e de 2024.

O que implica o estado de calamidade?
A Lei de Bases de Proteção Civil refere que todos os cidadãos e demais entidades privadas estão obrigados “a prestar às autoridades a colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes forem dirigidas e correspondendo às respetivas solicitações”.
A recusa do cumprimento destas obrigações corresponde ao crime de desobediência.
Além disso, “legitima o livre acesso dos agentes de proteção civil à propriedade privada, na área abrangida, bem como a utilização de recursos naturais ou energéticos privados, na medida do estritamente necessário para a realização das ações destinadas a repor a normalidade das condições de vida”.

Quem pode decretar calamidade?
A situação de calamidade, vulgarmente chamada de “estado de calamidade”, é oficialmente declarada pelo Governo, sob a forma de Resolução do Conselho de Ministros, que, por sua vez, pode ser precedida de despacho conjunto do primeiro-ministro e da ministra da Administração Interna reconhecendo a necessidade de a declarar.
Entretanto, num comunicado oficial do gabinete do primeiro-ministro enviado esta quinta-feira às redações, o Executivo anunciou que vai decretar “situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin”. “Reunido o Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, que está ainda a decorrer, informamos que foi já decidido decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin”, lê-se na nota.

O que deve incluir uma declaração de calamidade?
A Resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de calamidade tem de mencionar “a natureza do acontecimento que originou a situação declarada”; “o âmbito temporal e territorial”; “o estabelecimento de diretivas específicas relativas à atividade operacional dos agentes de proteção civil e das entidades e instituições envolvidas nas operações de proteção e socorro”; “os procedimentos de inventariação dos danos e prejuízos provocados”; e “os critérios de concessão de apoios materiais e financeiros”.
A declaração da situação de calamidade pode ainda estabelecer: a mobilização civil de pessoas, por períodos de tempo determinados; a fixação, por razões de segurança dos próprios ou das operações, de limites ou condicionamentos à circulação ou permanência de pessoas, outros seres vivos ou veículos; a fixação de cercas sanitárias e de segurança; e a racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abastecimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade.

Esta medida tem efeitos nos seguros?
Sim. Ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, as cláusulas contratuais em seguros que excluam a responsabilidade das seguradoras devido à declaração de situação de calamidade são consideradas nulas. Esta norma — fixada, por exemplo, no decreto sobre calamidade aprovado na sequência dos fogos rurais de 2017 — visa proteger os segurados, garantindo cobertura mesmo durante situações de calamidade pública declarada.
Precisamente no caso da declaração de estado de calamidade em 2017, o diploma previa um regime especial para a contratação pública. “Mediante despacho dos Ministérios da Administração Interna e das Finanças, é publicada a lista das entidades autorizadas a proceder, pelo prazo de dois anos, ao ajuste direto dos contratos” que tenham em vista “prevenir ou acorrer, com caráter de urgência, a situações decorrentes dos acontecimentos que determinaram a declaração de situação de calamidade”, referia. Os contratos celebrados ao abrigo deste regime ficaram dispensados do visto prévio do Tribunal de Contas.

Que autarcas pediram o estado de calamidade?
Contrariamente às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontavam para que Porto, Aveiro e Coimbra fossem os distritos mais afetados pela depressão Kristin, Leiria foi a região do país mais afetada pelo fenómeno que aconteceu entre as 3 e as 5 horas da madrugada de terça para quarta-feira.
Descrevendo um cenário de “horror” e de “guerra” na cidade, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, foi o primeiro autarca a apelar ao Executivo para que decrete o estado de calamidade no município, onde morreram quatro pessoas em resultado direto da passagem da tempestade.
“Longe de nós acordar de manhã e ver uma cidade destruída, equivalente a um mini tremor de terra (…). Estamos a falar de uma cidade em estado de sítio“, afirmou Gonçalo Lopes, em declarações à CNN Portugal na manhã de quarta-feira, admitindo que “será um ano dedicado ao reposicionamento da normalidade”.
Entretanto, outros autarcas da região centro juntaram-se ao apelo do autarca leiriense. Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande, Nazaré (distrito de Leiria), Ferreira do Zêzere (Santarém) e Castelo Branco também pedem que o Governo equacione a possibilidade de decretar o estado de calamidade nestes concelhos, relatando estarem sem comunicações e sem eletricidade, além de derrocadas e da destruição das coberturas de centenas de habitações, de infraestruturas municipais e sinalização.