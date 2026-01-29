Kristin: O que implica o estado de calamidade decretado pelo Governo?

Quando pode ser decretada calamidade? 2 de 7

A situação de calamidade “pode ser declarada quando, face à ocorrência ou perigo de ocorrência de acidente grave e/ou catástrofe, e à sua previsível intensidade, se reconhece a necessidade de adotar medidas de caráter excecional destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos”, nos termos da lei em vigor.

As ocasiões mais recentes em que foi decretada a situação de calamidade foram a pandemia de Covid-19 e no período dos incêndios florestais de 2017 e de 2024.