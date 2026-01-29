Atualidade

Kristin: O que implica o estado de calamidade decretado pelo Governo?

  • Joana Abrantes Gomes
  • 11:20

O Governo cedeu aos autarcas e vai declarar a situação de calamidade nos municípios mais afetados pela depressão Kristin. O que prevê a lei? E que implicações tem para a população?

  1. O que é a situação de calamidade?

  2. Quando pode ser decretada calamidade?

  3. O que implica o estado de calamidade?

  4. Quem pode decretar calamidade?

  5. O que deve incluir uma declaração de calamidade?

  6. Esta medida tem efeitos nos seguros?

  7. Que autarcas pediram o estado de calamidade?