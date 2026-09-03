Política

Lei do Retorno e Asilo. Das expulsões às detenções de estrangeiros, o que muda após a decisão do TC?

  • Joana Abrantes Gomes
  • 7:07

Apesar de ter dado ‘luz verde’ à nova legislação, mesmo após as dúvidas levantadas por Belém, o Tribunal Constitucional estabeleceu salvaguardas para serem tidas em conta pelas autoridades.

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  1. O que muda com a chamada “Lei do Retorno e Asilo”?

  2. Quem pode ser expulso? E tem efeitos imediatos?

  3. O que acontece às famílias, crianças e requerentes de asilo?

  4. O que decidiu o TC e o que a lei passa efetivamente a permitir?