Licença parental inicial: o que muda com a reforma laboral do Governo?

Como funciona atualmente a licença parental inicial? 2 de 9

Hoje, os pais podem escolher entre vários modelos de licença parental inicial:

120 dias pagos a 100%;

150 dias pagos a 80%;

150 dias pagos a 100%, se houver partilha entre mãe e pai;

180 dias pagos a 83%;

180 dias pagos a 90%, se houver partilha e o pai gozar pelo menos 60 dias.

Marta Esteves, advogada especialista em Direitos Parentais, explica, em declarações ao ECO, que “a licença inicial pode ter uma duração entre 120 a 150 dias, podendo acrescer 30 dias à respetiva duração, caso a mesma seja partilhada entre a mãe e o pai”.

A especialista recorda que a percentagem paga pela Segurança Social varia consoante a duração da licença e o modelo de partilha adotado pelos progenitores. “No caso da licença de 180 dias partilhada em que o pai goza, pelo menos, 60 dias da licença (e, por isso, a mãe um máximo de 120 dias), a mesma é paga a 90%”, explica.

A licença pode ser partilhada entre os dois progenitores, embora exista um período exclusivo da mãe (42 dias consecutivos ou seis semanas) e outro exclusivo do pai (28 dias seguidos ou interpolados, nos 42 dias seguintes ao nascimento; desses 28 dias, sete têm de ser gozados de forma consecutiva imediatamente após o nascimento).