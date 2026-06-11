Trabalho

Licença parental inicial: o que muda com a reforma laboral do Governo?

O Governo quer pagar a 100% os seis meses de licença parental inicial. Mas várias das medidas anunciadas, como o luto gestacional ou a licença exclusiva do pai, já existem. Afinal, o que muda?

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  1. O que é a licença parental inicial?

  2. Como funciona atualmente a licença parental inicial?

  3. Qual é a principal novidade da proposta do Governo?

  4. Então passa a ser possível ficar seis meses em casa sem perda salarial?

  5. Como será possível receber 100% durante seis meses?

  6. O que muda para o pai?

  7. A proposta cria novos direitos no luto gestacional?

  8. O regime de part-time na licença parental é novo?

  9. As medidas são suficientes?