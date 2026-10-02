Licenciamento urbanístico: o que muda para quem investe, constrói ou compra casa

O que muda no licenciamento urbanístico para projetos iniciados a partir de 1 de outubro de 2026? 1 de 9

A revisão do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovada em maio, alarga a comunicação prévia, muda os prazos de decisão das Câmaras, reforça o pedido de informação prévia (PIP) e redefine os documentos que titulam as operações urbanísticas.

A entrada em vigor estava marcada para 3 de agosto, mas o Governo prorrogou para 1 de outubro, para dar tempo aos municípios de adaptarem as plataformas informáticas e à publicação dos modelos oficiais.

As novas regras aplicam-se aos procedimentos iniciados desde 1 de outubro e aos anteriores que ainda estejam na fase de saneamento e apreciação liminar. Nestes últimos, o interessado pode praticar os atos necessários para adaptar o pedido. Os processos que já tinham passado essa fase seguem, em regra, as normas anteriores.