Habitação

Licenciamento urbanístico: o que muda para quem investe, constrói ou compra casa

A revisão do regime da urbanização e da edificação entrou em vigor a 1 de outubro. Alarga a comunicação prévia, altera os prazos das Câmaras e passa mais responsabilidade para promotores e técnicos.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que muda no licenciamento urbanístico para projetos iniciados a partir de 1 de outubro de 2026?

  2. Que obras podem avançar só com comunicação prévia e quais continuam a exigir licença da Câmara Municipal?

  3. Com a comunicação prévia, o promotor pode começar a obra sem esperar pela decisão da Câmara?

  4. Que riscos corre o promotor que avança com uma obra ao abrigo de uma comunicação prévia?

  5. Quanto tempo tem a Câmara para aprovar o projeto de arquitetura e decidir sobre o licenciamento?

  6. O pedido de informação prévia pode dispensar a licença ou a comunicação prévia da obra?

  7. Que obras em casa podem ser feitas sem pedir licença nem entregar comunicação prévia à Câmara?

  8. Quando é que uma família pode começar a viver numa casa nova depois de concluída a obra de construção?

  9. Que documentos deve verificar quem compra casa e o que passa a constar da respetiva escritura?