Mais dias de férias? Sete respostas sobre o que pode vir aí com a reforma laboral

Não estave em cima da mesa o regresso dos três dias extra cortados durante a Troika? 3 de 7

A proposta de fixar no Código do Trabalho a possibilidade de “comprar” dias extra de descanso não foi bem vista, desde o início, pelos representantes dos trabalhadores.

Ora, em novembro — com o anúncio de uma greve geral conjunta da UGT e CGTP contra a reforma laboral como pano de fundo –, o Governo apresentou um novo conjunto de propostas aos parceiros sociais, que se aproximavam, em alguns pontos, das reivindicações feitas pela central sindical liderada por Mário Mourão.

Uma delas era relativa às férias, admitindo-se o regresso de uma norma que foi retirada da legislação laboral durante o período da Troika. Em causa está o direito de o trabalhador ver a duração do período de férias aumentada até três dias, caso não tenha faltado ao trabalho ou tenha dado apenas faltas justificadas no ano anterior.

Já numa contraproposta enviada em fevereiro, a UGT propunha uma lógica diferente: garantir os 25 dias de férias aos trabalhadores, admitindo-se o desconto até três dias em caso de faltas injustificadas.

Porém, na última versão da reforma laboral que estava a ser discutida na Concertação Social, essa majoração já não constava (nem no modelo ponderado pelo Governo, nem no defendido pela UGT).

Aliás, numa declaração que a UGT fez questão que ficasse em ata na última reunião plenária desse órgão, a central sindical referia o “desaparecimento da majoração das férias, em cima da mesa até ao último momento” como um “recuo” difícil de entender.