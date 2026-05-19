Mudanças na lei laboral

Mais dias de férias? Sete respostas sobre o que pode vir aí com a reforma laboral

Revisão da lei laboral feita durante o período da Troika eliminou direito de trabalhadores assíduos "ganharem" três dias extra de férias. Reforma agora em curso vai recuperar essa possibilidade?

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  1. Neste momento, a quantos dias de férias tenho direito por ano?

  2. O que é que o Governo propôs no verão passado?

  3. Não estave em cima da mesa o regresso dos três dias extra cortados durante a Troika?

  4. Afinal, o que está previsto na proposta de lei do Governo?

  5. Então, o que está agora em cima da mesa não são dias extra de férias?

  6. Como é que o Chega vê esta proposta?

  7. Quando é que as regras das férias vão mesmo mudar?