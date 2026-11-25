Mais um “Dia da Libertação”? O que se sabe sobre as novas tarifas de Trump a 14 economias
Depois de em julho ter anunciado novas taxas sobre 60 países, Administração Trump volta à carga com novas tarifas, incluindo sobre UE e China. Saiba como vão funcionar e quando entram em vigor.Ver Descodificador
Mais um “Dia da Libertação”? O que se sabe sobre as novas tarifas de Trump a 14 economias
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Quais as novas tarifas anunciadas pelos EUA?
Os EUA anunciaram esta quarta-feira novas tarifas sobre 14 parceiros comerciais dos EUA. No caso da União Europeia (UE), o bloco vai ter os seus produtos tributados a 15%, em linha com o acordo fechado entre Bruxelas e Washington em julho do ano passado. A taxa poderá subir até 20% caso Washington considere insatisfatórias as negociações em curso e os compromissos assumidos.
Já a China enfrenta uma taxa de até 20%, em linha com o acordo alcançado por Donald Trump e Xi Jinping em outubro de 2025, que poderá subir para 40% se as negociações entre os dois países fracassarem.
Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Suíça ficaram sujeitos a uma taxa de 15%. Já os produtos indianos serão alvo de uma taxa de 17%, caso o acordo com a administração seja concluído. No entanto, ainda não está fora de questão o valor subir para os 25%. Para Camboja, Indonésia, Malásia, Tailândia e Bangladesh a tarifa deverá ser de 18%. Singapura enfrenta uma taxa de até 20%, que poderá descer para 10% caso conclua um acordo com Washington.
Apesar de serem apresentadas como novas, as tarifas são a resposta de Trump ao Supremo, usando outras leis para contornar a decisão deste órgão de justiça e voltar a implementar as taxas anunciadas no “Dia da Libertação”, quando o Presidente norte-americano avançou com a implementação das chamadas taxas recíprocas a todos os parceiros comerciais.
Proxima Pergunta: Qual a base legal para justificar as novas taxas?
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Qual a base legal para justificar as novas taxas?
Apesar de a decisão do Supremo ter invalidado a maioria das tarifas anunciadas por Trump, o Presidente dos EUA tem várias alternativas para validar as taxas, às quais pode recorrer. Foi o que fez em julho e é o que está a fazer agora.
Neste caso, o Presidente dos EUA recorreu à Secção 301 da Lei Comercial de 1974 (Trade Act of 1974), que permite ao Chefe de Estado responder a medidas comerciais de outros países que sejam consideradas discriminatórias contra empresas americanas ou em violação dos direitos dos EUA em acordos comerciais internacionais.
“Através da Secção 301 da Lei do Comércio, o Congresso conferiu ao Presidente poderes para retaliar contra práticas de governos estrangeiros consideradas desleais, que distorçam o comércio assente em condições de concorrência leal e de mercado, com o objetivo de eliminar as barreiras ao comércio dos Estados Unidos nos mercados externos”, detalha a investigação divulgada esta quarta-feira.
Proxima Pergunta: Quais são as acusações dos EUA para justificar as tarifas contra a UE?
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Quais são as acusações dos EUA para justificar as tarifas contra a UE?
A investigação iniciada a 11 de março deste ano pelos EUA conclui que “a União Europeia e os seus Estados-membros adotam atos, políticas e práticas que criam, mantêm ou contribuem para o excesso estrutural de capacidade e de produção, através da manutenção de um setor da indústria transformadora desproporcionadamente grande, da promoção da produção e das exportações e da falta de medidas eficazes para combater o excesso estrutural de capacidade à escala mundial”. Segundo o mesmo documento, na relação comercial com os EUA, “o excedente comercial da UE é particularmente significativo nos setores da saúde, da maquinaria, automóvel, agrícola e dos bens de consumo.
Os EUA consideram ainda que, “além de implementar planos industriais, a UE e alguns dos seus Estados-membros têm concedido empréstimos em condições preferenciais, através do Banco Europeu de Investimento (BEI) e de outros fundos europeus, com o objetivo de aumentar a dimensão do setor da indústria transformadora e impulsionar os setores automóvel, aeronáutico e químico”.
Em conclusão, o documento refere que as políticas adotadas pela Europa restringem o comércio dos EUA ao penalizarem os produtores e as exportações norte-americanas, “através da redução das oportunidades comerciais. Tal traduz-se em vendas e receitas perdidas, menor investimento no aumento da capacidade produtiva ou na inovação, perda de postos de trabalho e redução dos salários”.
Proxima Pergunta: Como é que Bruxelas respondeu às acusações dos EUA?
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Como é que Bruxelas respondeu às acusações dos EUA?
A Comissão Europeia rejeita “veementemente a premissa de que a Europa é uma fonte de excesso estrutural de capacidade produtiva”. “Pelo contrário, a Europa é uma das regiões mais expostas ao excesso de capacidade”, adiantou fonte da Comissão Europeia, citada pela BBC. Bruxelas afirma que irá analisar as conclusões da investigação conduzida por Washington ao longo dos últimos meses e salienta que as tarifas estão limitadas aos 15% acordados entre Ursula von der Leyen e Donald Trump.
A Comissão Europeia manifesta também há muito preocupações com a indústria transformadora chinesa, acrescentando: “A UE e os EUA partilham uma preocupação real com o excesso de capacidade à escala mundial, em grande parte impulsionado por políticas estatais e concentrado em países terceiros. Lamentamos a ausência de uma ação conjunta”.
Bruxelas afiança que vai continuar a dialogar com a Administração norte-americana sobre a aplicação da Declaração Conjunta UE-EUA, nomeadamente através da análise de novos produtos que possam beneficiar de isenções ou reduções tarifárias e de outras possíveis áreas de cooperação reforçada.
Proxima Pergunta: Qual a cronologia das tarifas de Trump?
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Qual a cronologia das tarifas de Trump?
Donald Trump anunciou a primeira “ronda” de tarifas no início de fevereiro de 2025, ao impor taxas de 25% ao Canadá e ao México e de 10% à China, invocando o tráfico de fentanil e a imigração ilegal.
Dois meses depois, no Dia da Libertação, estabelece uma taxa mínima de 10% sobre as importações de todos os países, que chegava a atingir 50% em alguns casos. Estas taxas entram em vigor a 7 de agosto.
No período que mediou o anúncio e a entrada em vigor, vários blocos, incluindo Bruxelas, negoceiam com Washington taxas mais moderadas.
A 20 de fevereiro de 2026, a Administração republicana sofre um desaire na sua política comercial, com o Supremo Tribunal dos EUA a anular as tarifas, considerando que Trump excedeu os seus poderes ao recorrer à legislação de emergência para as impor.
Na sequência da derrota judicial, Trump impõe uma sobretaxa temporária sobre as importações, até um máximo de 10%, aplicável a todos os países, ao abrigo de uma lei diferente.
Quando estas tarifas expiram, em julho, Trump impõe taxas de 10% a 12,5% sobre todos os produtos provenientes dos 60 principais parceiros comerciais dos EUA, incluindo o Reino Unido, a União Europeia e a China. Estas tarifas estão agora a ser contestadas judicialmente.
Proxima Pergunta: Quando entram em vigor as novas tarifas?
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Quando entram em vigor as novas tarifas?
Não há data oficial para a imposição das novas taxas aduaneiras. O dia 5 de janeiro de 2027 é o prazo limite para apresentação de comentários escritos e pedidos de participação nas audições públicas. A 25 de janeiro têm lugar as audições públicas nos EUA.
Após estas audições, o Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) poderá avançar para uma decisão definitiva sobre as tarifas e a respetiva aplicação.