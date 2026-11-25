Quais as novas tarifas anunciadas pelos EUA? 1 de 6

Os EUA anunciaram esta quarta-feira novas tarifas sobre 14 parceiros comerciais dos EUA. No caso da União Europeia (UE), o bloco vai ter os seus produtos tributados a 15%, em linha com o acordo fechado entre Bruxelas e Washington em julho do ano passado. A taxa poderá subir até 20% caso Washington considere insatisfatórias as negociações em curso e os compromissos assumidos.

Já a China enfrenta uma taxa de até 20%, em linha com o acordo alcançado por Donald Trump e Xi Jinping em outubro de 2025, que poderá subir para 40% se as negociações entre os dois países fracassarem.

Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Suíça ficaram sujeitos a uma taxa de 15%. Já os produtos indianos serão alvo de uma taxa de 17%, caso o acordo com a administração seja concluído. No entanto, ainda não está fora de questão o valor subir para os 25%. Para Camboja, Indonésia, Malásia, Tailândia e Bangladesh a tarifa deverá ser de 18%. Singapura enfrenta uma taxa de até 20%, que poderá descer para 10% caso conclua um acordo com Washington.

Apesar de serem apresentadas como novas, as tarifas são a resposta de Trump ao Supremo, usando outras leis para contornar a decisão deste órgão de justiça e voltar a implementar as taxas anunciadas no “Dia da Libertação”, quando o Presidente norte-americano avançou com a implementação das chamadas taxas recíprocas a todos os parceiros comerciais.