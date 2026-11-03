Crise na Habitação

Manifs da Habitação: Dez respostas para perceber o que decidiu o tribunal e o que pode acontecer agora

A sentença permite a Renata Cambra manter uma tenda no Rossio mas não cria um direito geral ao acampamento em espaço público. Conheça todos os contornos da decisão do tribunal administrativo.

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  1. O que decidiu o tribunal administrativo de círculo face aos protestos da habitação?

  2. A decisão do tribunal aplica-se a todos os manifestantes que estão no Rossio?

  3. Então, só a tenda de Renata Cambra pode permanecer no Rossio?

  4. A polícia pode retirar as outras tendas ou dispersar os restantes manifestantes?

  5. O tribunal acabou com o limite das 00h30 para as manifestações?

  6. Porque é que o tribunal considerou que a tenda fazia parte do direito de manifestação?

  7. Que condições têm de ser respeitadas durante o protesto?

  8. O que diz o Ministério da Administração Interna sobre a sentença?

  9. Porque é que o Ministério Público tem de recorrer obrigatoriamente para o Tribunal Constitucional?

  10. A polícia pode intervir se considerar que o protesto representa um risco para a segurança?