Manifs da Habitação: Dez respostas para perceber o que decidiu o tribunal e o que pode acontecer agora
A sentença permite a Renata Cambra manter uma tenda no Rossio mas não cria um direito geral ao acampamento em espaço público. Conheça todos os contornos da decisão do tribunal administrativo.Ver Descodificador
-
O que decidiu o tribunal administrativo de círculo face aos protestos da habitação?
-
A decisão do tribunal aplica-se a todos os manifestantes que estão no Rossio?
-
Então, só a tenda de Renata Cambra pode permanecer no Rossio?
-
A polícia pode retirar as outras tendas ou dispersar os restantes manifestantes?
-
O tribunal acabou com o limite das 00h30 para as manifestações?
-
Porque é que o tribunal considerou que a tenda fazia parte do direito de manifestação?
-
Que condições têm de ser respeitadas durante o protesto?
-
O que diz o Ministério da Administração Interna sobre a sentença?
-
Porque é que o Ministério Público tem de recorrer obrigatoriamente para o Tribunal Constitucional?
-
A polícia pode intervir se considerar que o protesto representa um risco para a segurança?
Manifs da Habitação: Dez respostas para perceber o que decidiu o tribunal e o que pode acontecer agora
-
O que decidiu o tribunal administrativo de círculo face aos protestos da habitação?
O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa recusou aplicar a norma que estabelece as 00h30 como limite para manifestações quando interpretada como uma “proibição absoluta e automática”.
Assim, o tribunal recusou aplicar o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 406/74, de 29 de agosto, “na interpretação segundo a qual aquela norma estabelece um limite horário absoluto e automático ao exercício do direito fundamental de manifestação”, e reconheceu o direito de prosseguir o protesto no Rossio, até à aprovação final do Orçamento do Estado para 2027, prevista para 24 de novembro. Na sentença, assinada pela juíza Ana de Campos, o tribunal determina ainda que a manifestação pode incluir a permanência no local com uma tenda e intima a PSP e a Polícia Municipal de Lisboa a “não dispersarem o protesto nem removerem os bens utilizados, desde que sejam respeitadas as condições fixadas na decisão”. O tribunal julgou a intimação procedente, mas delimitou o alcance da decisão à situação concreta submetida a julgamento por Renata Cambra. Na delimitação do objeto do processo, esclarece que não está em causa apreciar “a legalidade de uma ocupação coletiva” do Rossio nem reconhecer um direito geral de montar tendas em espaço público a um número indeterminado de participantes.
Proxima Pergunta: A decisão do tribunal aplica-se a todos os manifestantes que estão no Rossio?
-
A decisão do tribunal aplica-se a todos os manifestantes que estão no Rossio?
Não. A sentença do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa foi proferida na sequência de uma intimação apresentada por Renata Cambra e aplica-se à situação individual e concreta da ativista. O tribunal reconheceu-lhe o direito de prosseguir o protesto no Rossio, com uma tenda, até à votação final global do Orçamento do Estado para 2027, prevista para 24 de novembro. Não reconheceu, porém, um direito geral de qualquer pessoa ou grupo instalar tendas e permanecer no espaço público.
Proxima Pergunta: Então, só a tenda de Renata Cambra pode permanecer no Rossio?
-
Então, só a tenda de Renata Cambra pode permanecer no Rossio?
A sentença protege especificamente a permanência da tenda utilizada por Renata Cambra no âmbito do seu protesto. Na página 72, o tribunal esclarece que não está a apreciar a legalidade de uma ocupação coletiva do Rossio por um número indeterminado de pessoas e salvaguarda os poderes das autoridades relativamente a terceiros. Isto significa que os restantes manifestantes não beneficiam automaticamente da mesma proteção judicial. A situação de cada um terá de ser apreciada à luz das regras gerais aplicáveis.
Proxima Pergunta: A polícia pode retirar as outras tendas ou dispersar os restantes manifestantes?
-
A polícia pode retirar as outras tendas ou dispersar os restantes manifestantes?
A decisão não impede a PSP ou a Polícia Municipal de Lisboa de exercerem os seus poderes perante outros participantes ou eventuais ocupações coletivas. Mas isso não significa que a polícia tenha autorização para intervir indiscriminadamente. Qualquer atuação terá de respeitar os pressupostos legais, assentar em circunstâncias concretas e ser proporcional. No caso de Renata Cambra, a sentença exige que uma eventual decisão de dispersar o protesto ou remover a tenda seja devidamente fundamentada.
Proxima Pergunta: O tribunal acabou com o limite das 00h30 para as manifestações?
-
O tribunal acabou com o limite das 00h30 para as manifestações?
Não. O tribunal não eliminou o limite horário previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 406/74 para todas as manifestações. Mas recusou aplicar essa norma na interpretação segundo a qual estabelece uma proibição absoluta e automática do exercício do direito de manifestação depois das 00h30. Entendeu que a aplicação do limite não pode dispensar a ponderação das circunstâncias concretas e dos direitos fundamentais em causa. No fundo, considera essa norma inconstitucional.
Proxima Pergunta: Porque é que o tribunal considerou que a tenda fazia parte do direito de manifestação?
-
Porque é que o tribunal considerou que a tenda fazia parte do direito de manifestação?
A juíza entendeu que, neste caso, a tenda não era simplesmente “uma estrutura de alojamento ou uma instalação autónoma no espaço público”. Funcionava como elemento expressivo e instrumental do protesto, contribuindo para transmitir a mensagem reivindicativa da manifestante. Por essa razão, considerou que a sua utilização estava ligada “ao exercício do direito de manifestação e não podia ser afastada apenas por ser uma tenda sujeita, em abstrato, às regras aplicáveis à ocupação do espaço público”.
Proxima Pergunta: Que condições têm de ser respeitadas durante o protesto?
-
Que condições têm de ser respeitadas durante o protesto?
A sentença impõe várias condições, mas todas têm de ser vistas à luz do pedido concreto feito pela autora da ação, Renata Cambra. A manifestação tem de decorrer de forma pacífica e em condições de segurança e higiene. Os participantes têm de respeitar o silêncio entre as 00h00 e as 06h30, manter livres os corredores pedonais e os acessos para veículos de emergência e não podem fazer fogueiras nem utilizar materiais pirotécnicos, instalações de gás ou líquidos inflamáveis e combustíveis. A decisão prevê ainda a compatibilização do protesto com os eventos públicos previstos para o Rossio. De referir que estas são as regras apontadas para o caso específico da autora da ação, uma vez que o Tribunal não tem competência, perante o pedido que lhe foi feito, para se pronunciar sobre todo o protesto ou todos os potenciais participantes.
Proxima Pergunta: O que diz o Ministério da Administração Interna sobre a sentença?
-
O que diz o Ministério da Administração Interna sobre a sentença?
Num comunicado divulgado após a decisão, o MAI sublinha que a sentença se circunscreve à situação individual de Renata Cambra e não reconhece um direito geral à instalação de acampamentos permanentes em espaço público. O Governo destaca também que a decisão não aprecia a legalidade de intervenções policiais e salvaguarda a possibilidade de as autoridades intervirem perante situações de perigo objetivo ou incumprimento das condições fixadas pelo tribunal. O Ministério refere ainda as regras relativas à ocultação do rosto e a proibição de materiais perigosos.
Proxima Pergunta: Porque é que o Ministério Público tem de recorrer obrigatoriamente para o Tribunal Constitucional?
-
Porque é que o Ministério Público tem de recorrer obrigatoriamente para o Tribunal Constitucional?
Esta é uma consequência obrigatória resultante da decisão porque o tribunal recusou aplicar uma norma constante de um ato legislativo com fundamento na sua inconstitucionalidade. Em causa está o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 406/74, na interpretação que estabelece um limite horário absoluto e automático ao direito de manifestação. O artigo 280.º, n.º 3, da Constituição e o artigo 72.º, n.º 3, da Lei do Tribunal Constitucional determinam que o Ministério Público tem de recorrer ao TC nestas situações. A lei prevê, contudo, uma exceção quando a decisão segue uma orientação já estabelecida em jurisprudência constante do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não vai voltar a julgar todo o processo nem decidir novamente se Renata Cambra pode manter a tenda no Rossio. O recurso obrigatório incide sobre a questão da constitucionalidade: saber se é admissível interpretar o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 406/74 como impondo um limite horário absoluto e automático ao exercício do direito de manifestação. A fiscalização concreta da constitucionalidade está limitada à norma cuja aplicação foi recusada pelo tribunal.
O Tribunal Constitucional não funciona, neste recurso, como uma segunda instância para reapreciar todos os factos ou todas as condições impostas à manifestação. A sua decisão poderá ter consequências para o fundamento jurídico da sentença, mas o alcance concreto dessas consequências depende do que vier a decidir sobre a constitucionalidade e do subsequente regime processual aplicável. Não é possível concluir que isso aconteceria automaticamente. Uma decisão do Tribunal Constitucional sobre a constitucionalidade da norma teria de ser considerada no processo, de acordo com os seus efeitos e com as regras aplicáveis. O resultado não deve ser antecipado: dependerá da decisão dos juízes constitucionais e das consequências processuais que dela decorram.
Proxima Pergunta: A polícia pode intervir se considerar que o protesto representa um risco para a segurança?
-
A polícia pode intervir se considerar que o protesto representa um risco para a segurança?
Sim. A sentença salvaguarda a possibilidade de intervenção perante situações de perigo objetivo para pessoas ou bens ou quando sejam desrespeitadas as condições impostas pelo tribunal. No caso de Renata Cambra, porém, a atuação não pode assentar apenas em riscos abstratos ou hipotéticos: tem de ser justificada por circunstâncias concretas. A sentença afasta, para a situação concreta de Renata Cambra, a possibilidade de tratar a tenda como uma instalação sujeita automaticamente ao regime de licenciamento aplicável a estruturas de campismo. O tribunal considerou que, naquele contexto, a tenda constitui um elemento associado à expressão da mensagem reivindicativa. Isto não significa que todas as tendas instaladas em espaço público estejam dispensadas de cumprir as regras legais aplicáveis, tema que, mais uma vez, não foi decidido pelo tribunal por se tratar de uma ação individual.