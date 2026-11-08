Meta quer recolher conteúdos dos media para desenvolver IA. O que está em causa?premium
As condições comerciais que a Meta pretendia implementar estão a levantar preocupações entre os media, que receiam perder o controlo sobre os conteúdos publicados nos seus próprios sites.Ver Descodificador
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O que pretende a Meta fazer com os conteúdos dos órgãos de comunicação social?
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Que conteúdos jornalísticos podem ser recolhidos?
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Como funciona o mecanismo de recolha automática (web scraping)?
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Os órgãos de comunicação social têm de autorizar a utilização dos conteúdos?
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Os publishers podem recusar a recolha dos seus conteúdos?
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O que dizem as regras europeias sobre direitos de autor e utilização de conteúdos jornalísticos para treinar IA?
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O que aconteceu entretanto à entrada em vigor das novas condições?
Meta quer recolher conteúdos dos media para desenvolver IA. O que está em causa?premium
-
O que pretende a Meta fazer com os conteúdos dos órgãos de comunicação social?
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Proxima Pergunta: Que conteúdos jornalísticos podem ser recolhidos?
-
Que conteúdos jornalísticos podem ser recolhidos?
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Proxima Pergunta: Como funciona o mecanismo de recolha automática (web scraping)?
-
Como funciona o mecanismo de recolha automática (web scraping)?
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Proxima Pergunta: Os órgãos de comunicação social têm de autorizar a utilização dos conteúdos?
-
Os órgãos de comunicação social têm de autorizar a utilização dos conteúdos?
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Proxima Pergunta: Os publishers podem recusar a recolha dos seus conteúdos?
-
Os publishers podem recusar a recolha dos seus conteúdos?
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Proxima Pergunta: O que dizem as regras europeias sobre direitos de autor e utilização de conteúdos jornalísticos para treinar IA?
-
O que dizem as regras europeias sobre direitos de autor e utilização de conteúdos jornalísticos para treinar IA?
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Proxima Pergunta: O que aconteceu entretanto à entrada em vigor das novas condições?
-
O que aconteceu entretanto à entrada em vigor das novas condições?
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