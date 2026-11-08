Inteligência Artificial

Meta quer recolher conteúdos dos media para desenvolver IA. O que está em causa?premium

As condições comerciais que a Meta pretendia implementar estão a levantar preocupações entre os media, que receiam perder o controlo sobre os conteúdos publicados nos seus próprios sites.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que pretende a Meta fazer com os conteúdos dos órgãos de comunicação social?

  2. Que conteúdos jornalísticos podem ser recolhidos?

  3. Como funciona o mecanismo de recolha automática (web scraping)?

  4. Os órgãos de comunicação social têm de autorizar a utilização dos conteúdos?

  5. Os publishers podem recusar a recolha dos seus conteúdos?

  6. O que dizem as regras europeias sobre direitos de autor e utilização de conteúdos jornalísticos para treinar IA?

  7. O que aconteceu entretanto à entrada em vigor das novas condições?