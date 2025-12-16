MiCA chega com um ano de atraso. O que muda com as novas regras das criptomoedas?

A que se devem estas mudanças? 1 de 6

Em causa está a necessidade de executar na ordem jurídica interna o regulamento europeu sobre o mercado de criptoativos, mais conhecido como MiCA e que entrou em vigor no dia 30 de dezembro do ano passado.

Este regulamento visa harmonizar as regras do mercado de criptoativos a nível europeu, estabelecendo um quadro normativo comum entre os vários Estados membros, depois do forte crescimento destes ativos digitais nos últimos anos.

O MiCA tem três objetivos principais: promover a estabilidade financeira, assegurar a integridade e transparência dos mercados e reforçar a proteção de investidores e consumidores.