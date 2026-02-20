Montenegro apresenta PTRR. O que prevê, que medidas (não) tem e como se financia?

Qual é o envelope financeiro do programa? E como é que se financia? 3 de 14

O envelope financeiro do PTRR ainda não está definido, com o Governo a justificar que apenas o fará após a consulta pública que está a levar a cabo. É nessa sequência que vai estabelecer o plafond, com base nas medidas que identificar necessárias.

“Ou seja, ao contrário de outros programas, não vamos começar por definir um valor e depois andar à procura daquilo que tem de ser feito para gastar esse valor”, anunciou o primeiro-ministro. O Executivo explica que o custo do programa será definido com a identificação das necessidades estratégicas do país e conjugação com as suas capacidades.

No entanto, já alertou que levará a uma deterioração do saldo orçamental e da dívida pública. Para o financiar serão usadas fontes externas e nacionais. Por um lado, o Governo conta utilizar o Banco Europeu de Investimento, o Fundo de Solidariedade, a reprogramação do PRR e o PT2030.

Por outro, serão mobilizadas verbas do Orçamento do Estado, linhas do Banco Português de Fomento. “Dentro do financiamento nacional também colocamos naturalmente disponível a capacidade que hoje as nossas finanças públicas têm, não só de aproveitar os saldos da execução orçamental, como também eventualmente a cedermos a endividamento público”, adiantou o primeiro-ministro.

Montenegro sublinhou que isto significa aproveitar a “capacidade disponível na exata medida em que for adequado, não colocando em causa o equilíbrio, a sustentabilidade das finanças”, mas não ficando limitado por esse motivo, o que inclui a dívida pública.

O Governo tenciona contudo manter o objetivo de contas públicas equilibradas, quando excluído o impacto do PTRR, pelo que passará a apresentar as contas públicas com esta lógica: contabilidade com e sem PTRR.