Montenegro apresenta PTRR. O que prevê, que medidas (não) tem e como se financia?

Conselho de Ministros aprovou as linhas gerais do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR). O (pouco) que já se sabe está resumido neste descodificador do ECO.

  1. O que é o PTRR?

  2. O PTRR é um cópia do PRR? Até quando será executado?

  3. Qual é o envelope financeiro do programa? E como é que se financia?

  4. Estão previstos apoios a fundo perdido financiados pelo Orçamento?

  5. Depois da destruição dos equipamentos públicos, o que está previsto?

  6. O que é que o PTRR prevê em termos de energia?

  7. Numa próxima catástrofe, haverá alojamento de emergência?

  8. Os seguros multirriscos habitação vão ser obrigatórios?

  9. Distribuir a população para zonas despovoadas é uma solução?

  10. O programa prevê medidas para a floresta?

  11. A reforma do INEM está mesmo prevista no PTRR?

  12. Há um novo regime-quadro de regulação dos apoios em catástrofes a caminho?

  13. E o que prevê ao nível das comunicações?

  14. Como é que o programa vai ser fiscalizado?