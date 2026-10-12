Montenegro questiona mecanismo de preços do petróleo. Como se formam? E há especulação?
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem vindo a questionar o mecanismo de formação dos preços do petróleo. Mas, afinal, como se formam? Há especulação? Conheça a dinâmica.Ver Descodificador
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Como se formam os preços do petróleo?
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Como é que os produtores influenciam os preços?
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Que outras forças podem influenciar os preços do petróleo?
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Porque é que o preço do petróleo é volátil?
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Quais as questões levantadas por Montenegro sobre a formação de preços?
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Que vantagens e desvantagens tem o atual mecanismo de formação de preços?
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Há especulação na formação de preços?
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Pode mudar-se o mecanismo de formação de preços para evitar volatilidade e especulação?
Montenegro questiona mecanismo de preços do petróleo. Como se formam? E há especulação?
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Como se formam os preços do petróleo?
O “ouro negro” é negociado em diferentes pontos do globo, em mercados de matérias-primas.
O barril de Brent, negociado em Londres, é a principal referência europeia e global, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) é o principal benchmark norte-americano. Já Singapura é uma praça de referência para a negociação de petróleo na Ásia.
“As commodities têm preços globais precisamente porque compradores de diferentes geografias concorrem pelos mesmos recursos”, o que aproxima a evolução dos preços nos mercados internacionais, explica Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa.
O preço do petróleo é dado em dólares e a unidade na qual se negoceia é o barril. Esta quinta-feira, o barril de Brent seguia a subir 4,76% para os 104,96 dólares. O WTI cotava nos 92,43 dólares, na sequência de uma subida semelhante, de 4,13%.
"As commodities têm preços globais precisamente porque compradores de diferentes geografias concorrem pelos mesmos recursos.”
“O mercado de petróleo é o maior e mais maduro mercado do mundo” e “o mais oleado”, afirma Nuno Ribeiro da Silva, ex-secretário de Estado da Energia, apontando o volume de operações financeiras associadas a esta commodity. Há pelo menos 80 anos, estima, esta é a matéria-prima que mais se comercializa no planeta.
De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA), participam na negociação de petróleo nos mercados financeiros duas categorias de investidores. Por um lado, contam-se os investidores comerciais, que estão diretamente envolvidos em atividades como a produção, consumo ou comércio de petróleo — das petrolíferas às empresas de aviação. Em paralelo, participam investidores não comerciais, essencialmente instituições financeiras como bancos de investimento e gestoras de ativos, que estão interessados em negociar contratos financeiros, como futuros ou opções. Os mercados de futuros servem, na sua essência, para produtores, compradores e outros agentes económicos e investidores fazerem cobertura de risco, indica Paulo Rosa.
Das transações feitas diariamente no mercado de petróleo, mais de 95% são operações “puramente financeiras”, explica Nuno Ribeiro da Silva. Neste caso, é comprado o chamado “petróleo branco”, porque o objetivo não é obter o produto – trocam-se apenas “papéis”, ou seja, contratos. “A esmagadora maioria de quem faz estas operações pode nunca ter sequer visto um barril de petróleo”, ilustra o ex-secretário de Estado.
A administração de energia norte-americana atesta que os participantes não comerciais “desempenham um papel importante” nos mercados de futuros, já que todas as transações exigem uma contraparte — uma ordem de venda só se fecha quando há um comprador –, “e compradores e vendedores do mercado comercial nem sempre conseguem encontrar uns aos outros”, lê-se no site.
Feitas as contas, “o preço do petróleo resulta das flutuações de preços no mercado spot e futuros, bem como as expectativas sobre a oferta, a procura e os níveis de inventários”, conclui Henrique Tomé, analista da XTB.
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Como é que os produtores influenciam os preços?
Os produtores de petróleo dividem-se essencialmente em dois grupos: a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que reúne países cuja produção está por regra nas mãos de empresas controladas pelo Estado, e produtores que atuam de forma independente, essencialmente empresas internacionais, controladas por investidores.
A OPEP reúne atualmente 12 países produtores. São eles a Algéria, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Irão, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e a Venezuela. Estes unem-se para definir metas de produção — limites para a quantidade de petróleo que cada país pode produzir. Desde 2016, com o objetivo de ganhar mais influência, este cartel angariou aliados como a Rússia, com os quais forma um grupo mais alargado, a OPEP+.
No total, no ano passado — segundo a Reuters, que cita a Agência Internacional de Energia –, estes países controlavam 50% da produção mundial de petróleo. De acordo com a EIA, historicamente, os preços do petróleo tendem a subir quando a OPEP reduz essas metas de produção. Fora da OPEP ficam produtores relevantes, como os Estados Unidos.
Ainda assim, Ribeiro da Silva recorda que mesmo “nos anos gloriosos” da Organização de Países Exportadores de Petróleo, durante os quais estes países controlaram mais de 50% da produção mundial, a organização nunca conseguiu um controlo absoluto sobre os preços. Além disso, já houve desvinculação por parte de alguns membros porque, simplesmente, precisavam das receitas da venda do petróleo, e não queriam estar limitados no preço e quantidades que extraiam e vendiam.
Proxima Pergunta: Que outras forças podem influenciar os preços do petróleo?
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Que outras forças podem influenciar os preços do petróleo?
Os preços do petróleo são também afetados por fatores como eventos disruptivos, que interfiram com a disponibilidade física do petróleo, até operações laterais nos mercados financeiros.
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Procura
Naturalmente, a procura influencia a formação dos preços. Os países em desenvolvimento, em particular na Ásia, têm sido uma fonte crescente de procura por petróleo, de forma a alimentar o crescimento das respetivas economias — geralmente, mais intensivas em setores industriais e menos em serviços — , contrariando o decréscimo verificado nos países da OCDE, entre 2000 e 2024, nota a EIA.
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Meteorologia e geopolítica
“Tanto os preços do crude como dos derivados podem ser afetados por eventos que têm o potencial de interromper o fluxo de petróleo”, sejam eles eventos geopolíticos ou meteorológicos, indica a EIA. Neste contexto, “os participantes do mercado estão sempre a avaliar a possibilidade de futuras disrupções” — pesando a previsível duração e dimensão — e os seus potenciais impactos, assim como a disponibilidade de stocks e a capacidade de os produtores responderem.
A mesma administração sublinha que isto é especialmente relevante considerando que muitas das origens conhecidas do petróleo se localizam em zonas que têm sido “historicamente propensas” a agitação política, como é o caso do Médio Oriente, mas também da Nigéria, Venezuela e Rússia. O exemplo mais recente é, precisamente, o conflito entre Irão e os Estados Unidos, que afetou os fluxos mundiais que seguiam habitualmente pelo Estreito de Ormuz, controlado pelo Irão, e por onde circulava 20% do comércio mundial de petróleo.
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Mercados financeiros
A EIA indica que os preços do petróleo podem ser influenciados pela negociação de instrumentos financeiros ligados ao petróleo.
Além de negociarem o petróleo no mercado à vista (spot), os participantes do mercado podem trocar contratos que ditem a entrega de petróleo em determinada data, a determinado preço: são os chamados contratos futuros. Estes contratos ajudam a reduzir a exposição à volatilidade, ao assegurar que se recebe petróleo nas condições pre-determinadas, em vez de estarem sujeitos àquelas que se verifiquem na data de entrega. Existem também as opções, que são contratos que dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo, neste caso petróleo.
Este tipo de contratos, lê-se no site da EIA, sinalizam as expectativas do mercado em relação à forma como os preços do petróleo vão evoluir, o que influencia as decisões presentes.
Além deste tipo de instrumentos, existem ainda os fundos negociados em bolsa (ETF, na sigla em inglês) ou os fundos indexados, que permitem exposição às flutuações do mercado do petróleo sem adquirir diretamente contratos. Neste campo, não está provada a relação entre os investimentos e as oscilações no preço da energia, diz a EIA.
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Inventários
Os inventários de petróleo e dos seus derivados estão armazenados em múltiplas localizações, como refinarias, terminais de armazenamento e até navios de grande dimensão. Os Estados possuem, também, as suas próprias reservas estratégicas. Quando a produção excede o consumo, geralmente criam-se estas reservas, para que quando o consumo exceda a produção este possa, de qualquer forma, ser satisfeito. Os inventários servem, assim, como almofada para eventos disruptivos e podem gerar ganhos em situações de escassez.
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Porque é que o preço do petróleo é volátil?
A volatilidade dos preços do crude existe porque tanto a oferta como a procura são relativamente rígidas no curto prazo — a capacidade de produção e os equipamentos que requerem o uso de petróleo são “relativamente fixos” neste horizonte, indica a EIA. A mesma fonte nota que pode demorar anos até que se desenvolvam novas fontes de petróleo e é “muito difícil” para os consumidores mudar de fontes energéticas rapidamente perante subidas nos preços.
Neste sentido, “uma pequena redução da oferta pode ditar uma subida muito maior dos preços”, indica Paulo Rosa. Não é ao acaso: “uma mudança grande nos preços pode ser necessária para reequilibrar a oferta física e a procura, na sequência de um choque no sistema”, remata a EIA.
Proxima Pergunta: Quais as questões levantadas por Montenegro sobre a formação de preços?
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Quais as questões levantadas por Montenegro sobre a formação de preços?
O primeiro-ministro português considerou que “seria benéfico discutir o mecanismo de formação do preço internacional do petróleo”, em declarações perante a 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, no final de setembro.
“Não tenho uma solução concreta, mas pergunto se faz sentido estarmos todos tão dependentes do fator especulativo e da volatilidade dos mercados financeiros e de futuros, que fazem incidir o seu efeito a toda a produção, mesmo quando a instabilidade tem origem apenas numa parcela ou num período restrito dessa produção”, elaborou.
Esta quarta-feira, o primeiro-ministro português retomou o assunto, tomando como necessário “refletir e eventualmente decidir a propósito do mecanismo de formação do preço do petróleo no mercado internacional”, uma questão que considerou “importante” e “óbvia”, apesar de não ver “ninguém” a abordá-la, disse, em declarações à chegada a uma cimeira de países do sul da União Europeia (UE), na cidade croata de Split.
A preocupação em relação ao mecanismo de formação dos preços de petróleo é vocalizada por Montenegro numa altura em que o bolso dos portugueses, à semelhança do que acontece um pouco por todo o mundo, está pressionado pelos preços crescentes da gasolina e gasóleo, os quais atingiram recordes recentemente e, apesar de algum alívio, se mantêm acima dos 2 euros.
Os preços internacionais do petróleo influenciam os preços dos combustíveis na medida em que esta é a sua matéria-prima. Contudo, apesar de um “determinante fundamental” das cotações dos combustíveis, o preço do petróleo não explica, por si só, a evolução dos seus derivados, relata a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos no Estudo sobre Formação e Evolução dos Preços dos Combustíveis Rodoviários em Portugal Continental, apresentado no passado mês de agosto.
Proxima Pergunta: Que vantagens e desvantagens tem o atual mecanismo de formação de preços?
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Que vantagens e desvantagens tem o atual mecanismo de formação de preços?
No entender do economista sénior do Banco Carregosa, a principal vantagem do atual mecanismo é permitir preços globais, “mais transparentes” e cotados de forma contínua, refletindo rapidamente alterações na oferta, na procura, nos “stocks” e no risco geopolítico. Henrique Tomé valoriza também que haja uma referência internacional, “líquida e transparente”, e que permite aos investidores e empresas cobrir parcialmente ou totalmente os riscos de flutuação de preço através da utilização de produtos financeiros, como os futuros.
“A principal desvantagem é a rapidez com que um choque pode impactar o mercado”, baliza o analista da XTB, destacando em simultâneo o facto de uma perturbação numa determinada região poder aumentar o preço de referência e afetar contratos noutras geografias, mesmo que nelas a produção física não tenha sido afetada. Paulo Rosa reconhece que esse efeito de contágio e a elevada volatilidade podem ser considerados desvantagens, e que os movimentos financeiros podem aumentar temporariamente as oscilações dos preços.
Proxima Pergunta: Há especulação na formação de preços?
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Há especulação na formação de preços?
Sim, a especulação existe. Contudo, os especialistas e fontes consultados pelo ECO/Capital Verde consideram-na um elemento essencial ao funcionamento do mercado.
“Há todo um oceano especulativo em torno da formação dos preços, mas que não é feito pelas petrolíferas, é feito pelo mercado financeiro: as empresas vendem os barris ao preço que o mercado paga”, reconhece Nuno Ribeiro da Silva.
Henrique Tomé, analista na XTB, alinha nesta posição: “No mercado existe sempre o efeito da especulação”, mas ressalva: “isso não significa que seja a principal causa da subida dos preços”. O analista aponta que há períodos nos quais a especulação contribui de facto para momentos de maior volatilidade, no curto prazo, mas não tende a prejudicar tendências de médio ou longo prazo – “é aquilo que o mercado considera ruído”.
A especulação [no mercado de petróleo] não nasce do nada.
O economista sénior do Banco Carregosa, Paulo Rosa, sublinha que “a especulação [no mercado de petróleo] não nasce do nada”: costuma ganhar força perante a incerteza, o risco geopolítico, o receio de escassez ou expectativas de desequilíbrio entre oferta e procura. Assim, “a especulação faz parte do funcionamento do mercado, dá-lhe liquidez”, mas “não consegue sustentar durante muito tempo preços descorrelacionados dos fundamentais económicos”, indica, recusando que o mecanismo de formação de preços seja especulativo, na sua base.
Paulo Rosa frisa que, se alguém apostar persistentemente numa subida em condições que contrariam essa previsão – por exemplo, quando a oferta é abundante, os “stocks” estão elevados ou a procura enfraquece –, “tenderá a perder a aposta e o dinheiro”. Desta forma, reduzir a especulação pode por um lado diminuir a liquidez e, por outro, aumentar os custos de cobertura de risco, conclui.
Em paralelo, o economista do Banco Carregosa entende que “nenhuma alteração ao funcionamento dos mercados financeiros elimina a volatilidade causada por uma escassez física, por “stocks” baixos ou por uma real interrupção da oferta”, já que o preço terá necessariamente de se ajustar até oferta e procura voltarem a encontrar um equilíbrio.
Proxima Pergunta: Pode mudar-se o mecanismo de formação de preços para evitar volatilidade e especulação?
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Pode mudar-se o mecanismo de formação de preços para evitar volatilidade e especulação?
“Muitas vezes há estas situações de picos [de preço] associados a conflitos e aparece sempre gente a fazer músculo, a dizer que vai regular o mercado. Nunca funcionou, porque é um mercado que ultrapassa todos os desígnios de controlo político”, afere Ribeiro da Silva.
Prova disso, entende, é que se aproximam as eleições intercalares nos Estados Unidos e este país, que é o maior produtor de petróleo a nível mundial e que acolhe as maiores empresas do setor, não tem o poder de controlar os preços da matéria-prima e derivados, de forma a favorecer a reeleição do Presidente Donald Trump. O próprio líder dos EUA já se virou contra as grandes petrolíferas, acusando-as de fazer “demasiado dinheiro”, reporta a Fox Business.
É neste contexto que conclui: “o apelo do primeiro-ministro é simpático, mas de facto não tem nenhum efeito”, já que um acordo internacional em relação ao mercado petrolífero “não é minimamente exequível”. “Não há de facto um antídoto e uma intervenção que seja capaz de alterar sensivelmente o que é a realidade deste mercado”, entende Ribeiro da Silva. Em relação a se seria benéfico diminuir o peso dos mercados financeiros na definição dos preços do petróleo, o ex-secretário de Estado é perentório: “não dá”.
Quanto muito, continua, podem ser tomadas medidas fiscais que tornem mais ou menos apelativa a dinâmica dos mercados, ou aderir-se a uma lógica de apoio, em que os Governos assumem a diferença entre os preços de mercado e aqueles que querem ver praticados – o que Ribeiro da Silva considera “queimar dinheiro” e correr o risco de endividamento. A única solução para os preços do petróleo é, então, apostar noutras fontes de energia, considera, para depois rematar: “os mercados são o que são”.