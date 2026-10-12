Montenegro questiona mecanismo de preços do petróleo. Como se formam? E há especulação?

Como se formam os preços do petróleo? 1 de 8

O “ouro negro” é negociado em diferentes pontos do globo, em mercados de matérias-primas.

O barril de Brent, negociado em Londres, é a principal referência europeia e global, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) é o principal benchmark norte-americano. Já Singapura é uma praça de referência para a negociação de petróleo na Ásia.

“As commodities têm preços globais precisamente porque compradores de diferentes geografias concorrem pelos mesmos recursos”, o que aproxima a evolução dos preços nos mercados internacionais, explica Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa.

O preço do petróleo é dado em dólares e a unidade na qual se negoceia é o barril. Esta quinta-feira, o barril de Brent seguia a subir 4,76% para os 104,96 dólares. O WTI cotava nos 92,43 dólares, na sequência de uma subida semelhante, de 4,13%.

"As commodities têm preços globais precisamente porque compradores de diferentes geografias concorrem pelos mesmos recursos.” Paulo Rosa Economista sénior do Banco Carregosa

“O mercado de petróleo é o maior e mais maduro mercado do mundo” e “o mais oleado”, afirma Nuno Ribeiro da Silva, ex-secretário de Estado da Energia, apontando o volume de operações financeiras associadas a esta commodity. Há pelo menos 80 anos, estima, esta é a matéria-prima que mais se comercializa no planeta.

De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA), participam na negociação de petróleo nos mercados financeiros duas categorias de investidores. Por um lado, contam-se os investidores comerciais, que estão diretamente envolvidos em atividades como a produção, consumo ou comércio de petróleo — das petrolíferas às empresas de aviação. Em paralelo, participam investidores não comerciais, essencialmente instituições financeiras como bancos de investimento e gestoras de ativos, que estão interessados em negociar contratos financeiros, como futuros ou opções. Os mercados de futuros servem, na sua essência, para produtores, compradores e outros agentes económicos e investidores fazerem cobertura de risco, indica Paulo Rosa.

Das transações feitas diariamente no mercado de petróleo, mais de 95% são operações “puramente financeiras”, explica Nuno Ribeiro da Silva. Neste caso, é comprado o chamado “petróleo branco”, porque o objetivo não é obter o produto – trocam-se apenas “papéis”, ou seja, contratos. “A esmagadora maioria de quem faz estas operações pode nunca ter sequer visto um barril de petróleo”, ilustra o ex-secretário de Estado.

A administração de energia norte-americana atesta que os participantes não comerciais “desempenham um papel importante” nos mercados de futuros, já que todas as transações exigem uma contraparte — uma ordem de venda só se fecha quando há um comprador –, “e compradores e vendedores do mercado comercial nem sempre conseguem encontrar uns aos outros”, lê-se no site.

Feitas as contas, “o preço do petróleo resulta das flutuações de preços no mercado spot e futuros, bem como as expectativas sobre a oferta, a procura e os níveis de inventários”, conclui Henrique Tomé, analista da XTB.