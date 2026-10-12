Combustíveis

Montenegro questiona mecanismo de preços do petróleo. Como se formam? E há especulação?

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem vindo a questionar o mecanismo de formação dos preços do petróleo. Mas, afinal, como se formam? Há especulação? Conheça a dinâmica.

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  1. Como se formam os preços do petróleo?

  2. Como é que os produtores influenciam os preços?

  3. Que outras forças podem influenciar os preços do petróleo?

  4. Porque é que o preço do petróleo é volátil?

  5. Quais as questões levantadas por Montenegro sobre a formação de preços?

  6. Que vantagens e desvantagens tem o atual mecanismo de formação de preços?

  7. Há especulação na formação de preços?

  8. Pode mudar-se o mecanismo de formação de preços para evitar volatilidade e especulação?