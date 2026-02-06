Depressão Kristin

Moratória. 7 perguntas e respostas para suspender o crédito

Famílias e empresas afetadas pela depressão Kristin já podem pedir uma suspensão dos empréstimos. Mas há obrigações para clientes e para bancos. Um guia para ganhar fôlego na recuperação dos estragos.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. Posso pedir uma moratória?

  2. Mas já paguei a prestação ao banco…

  3. Como posso pedir?

  4. Até quanto o meu crédito está suspenso?

  5. Tenho uma fábrica na zona de calamidade, mas a sede fora. Também tenho direito?

  6. Sou empresário em nome individual. Também posso pedir?

  7. E se eu continuar dificuldades após o fim da moratória?