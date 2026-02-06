Moratória. 7 perguntas e respostas para suspender o crédito

Posso pedir uma moratória? 1 de 7

Se vive ou tem um negócio localizado nos municípios que foram devastados pela passagem da depressão Kristin pode pedir ao banco uma suspensão total ou parcial do seu crédito da casa ou da empresa.

Mas atenção: se estiver em situação de irregularidade junto da Autoridade Tributária ou Segurança Social ou em incumprimento junto do banco há mais de 90 dias, já não poderá beneficiar desta medida.

Com a moratória, tem lugar uma prorrogação dos créditos com pagamento de capital no final do contrato. Pode, “em qualquer momento, solicitar a suspensão, total ou parcial, dos reembolsos de capital”.

Por outro lado, há certas operações de crédito que não se encontram abrangidas pela moratória, designadamente o cartão de crédito atribuído a administradores ou trabalhadores e empréstimos usados para a compra de ações.