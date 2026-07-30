Novas bolsas para alunos carenciados arrancam em setembro. Como vão funcionar?

O sistema de ação escolar no ensino superior vai mudar? 1 de 7

Sim, vai. Há pouco mais de uma semana, o Governo fez publicar em Diário da República um decreto-lei que estabelece um novo modelo para a política de ação social escolar no âmbito do ensino superior. A intenção é criar um “sistema mais justo, transparente e eficaz“, conforme já tinha indicado anteriormente o Ministério da Educação.

“A evidência disponível demonstra que a origem social continua a exercer uma influência determinante nos percursos educativos, com probabilidades substancialmente distintas de atingir o ensino superior em função do nível de escolaridade dos pais. Atendendo a esta realidade, a promoção da igualdade de oportunidades no acesso e na frequência do ensino superior impõe uma intervenção pública ativa e consistente, orientada para contrariar a reprodução das desigualdades sociais e para reduzir os obstáculos económicos que condicionam as escolhas educativas dos estudantes e das suas famílias“, sublinha o Executivo de Luís Montenegro, no referido diploma.

O novo modelo prevê mudanças não só nos apoios sociais direitos (as bolsas de estudo), mas também nos apoios sociais indiretos (nomeadamente, as residências estudantis).

Esta quarta-feira, o Ministério da Educação anunciou, contudo, que decidiu aplicar este novo sistema de forma faseada, tendo em conta que a coincidência entre a conclusão deste processo legislativo e a primeira fase de apresentação das candidaturas ao concurso nacional de acesso de 2026.

Assim, o novo modelo que determina que as bolsas de estudo passam a ser calculadas com base no custo real de estudo em determinada localidade e no rendimento que pode ser disponibilizado ao estudo pelo agregado só será aplicado a partir do ano letivo de 2027/2028.

Mas há alterações que arrancam já no ano letivo que se avizinha (2026/2027), nomeadamente a criação das chamadas bolsa de incentivo, um apoio que visa “atenuar o custo de oportunidade associado à decisão de prosseguir estudos no ensino superior“.