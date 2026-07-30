Formação

Novas bolsas para alunos carenciados arrancam em setembro. Como vão funcionar?

Ainda que Governo entenda que não há condições para implementar de forma integral o novo sistema de bolsas a partir de setembro, vai avançar já com o novo apoio destinado aos alunos mais carenciados.

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  1. O sistema de ação escolar no ensino superior vai mudar?

  2. A quem se destina nova bolsa de incentivo?

  3. A atribuição desta nova será automática?

  4. Mas o ministro da Educação não tinha dito que esta bolsa seria só para o primeiro ano?

  5. Mas, afinal, qual será o valor desta nova bolsa?

  6. Será cumulativa com a bolsa "normal" de ação social?

  7. Que outras medidas de ação escolar avançam já?