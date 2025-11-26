Local Online

Novas regras para Alojamento Local em Lisboa vão a votos esta quinta-feira. O que está em causa?

Alojamento Local vale 67% da oferta turística em Lisboa. Taxa turística na cidade rendeu 49,9 milhões em 2024. Nesta quinta-feira, o Executivo e a oposição discutem o novo regulamento.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. Qual a mudança mais significativa no novo regulamento?

  2. Que outras alterações devem ser tidas em conta?

  3. O que são zonas de contenção?

  4. Que freguesias e bairros ficam em zonas de contenção?

  5. Por que se acirrou a polémica com o Alojamento Local no último mês?