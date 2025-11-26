Novas regras para Alojamento Local em Lisboa vão a votos esta quinta-feira. O que está em causa?

Qual a mudança mais significativa no novo regulamento? 1 de 5

Pelo regulamento de 2019, ainda em vigor, zona de contenção absoluta é aquela onde o número de AL supera os 20% do total de fogos de habitação permanente. Em contenção relativa estão as freguesias e bairros onde o número de AL por cada 100 casas de habitação atingiu entre 10 e 20 (rácio de 10% a 20%). Sempre que haja menos de dez AL por cada 100 casas, estas limitações não se colocam.

Na proposta que agora será votada, a contenção absoluta é aplicada a partir de rácio igual ou superior 10%; e a contenção relativa surge entre os 5% e 10%.

Em março, na proposta lançada para discussão pública, a contenção absoluta era definida para rácio igual ou superior a 5%; enquanto a contenção relativa ocorria nos territórios com rácios de 2,5% a 5%.

Adicionalmente, é criada uma área de contenção absoluta de todo o território lisboeta, sempre que o rácio de AL no parque habitacional da capital atinja os 10%. O total de AL por 100 casas de habitação permanente está atualmente nos 7%.

Ou seja, Carlos Moedas pode regozijar-se de reduzir os rácios para metade face ao regulamento de Fernando Medina em 2019, mas a oposição pode acusá-lo de duplicar os valores apresentados para discussão pública. E ambos têm razão.