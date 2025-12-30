Nove perguntas e respostas sobre os boletins de voto com candidatos presidenciais rejeitados

Qual a justificação para que o boletim apresente candidaturas excluídas pelo Tribunal Constitucional? 2 de 9

O Tribunal Constitucional defende que seguiu as regras dos prazos definidos, enquanto a Comissão Nacional de Eleições (CNE) justifica com o período necessário para a impressão dos boletins e atira responsabilidades para o Parlamento.

Ao ECO, fonte oficial o Tribunal Constitucional explicou que “findo o prazo de apresentação de candidaturas a Presidente da República – que, no contexto da atual eleição, coincidiu com o passado dia 18 de dezembro –, e nas 24h seguintes, o Tribunal Constitucional procede ao sorteio das candidaturas que tenham sido apresentadas à eleição na presença dos respetivos candidatos ou seus mandatários, para efeito de lhes atribuir uma ordem nos boletins de voto”.

Dando cumprimento ao disposto na “disposição legal, o sorteio efetivou-se, no Tribunal Constitucional, no passado dia 19 de dezembro”.

A instituição presidida por José João Abrantes realça que a lei prevê que a “realização do sorteio não implica a admissão das candidaturas, devendo considerar-se sem efeito relativamente às candidaturas que (…) venham a ser definitivamente rejeitadas”.

Questionado sobre se a sequência dos atos deveria ser revista, fonte oficial indicou que “não compete ao Tribunal Constitucional pronunciar-se sobre matéria que não faz parte das suas atribuições”.

Paralelamente, a CNE explicou que o processo de produção dos boletins de voto teve de ser iniciado antes de haver decisões finais sobre as candidaturas, para que possam ser enviados a tempo do voto antecipado.

Em comunicado, a CNE recorda que o voto dos eleitores reclusos e dos eleitores internados terá lugar nos dias 5, 6, 7 e 8 de janeiro de 2026. “Para o efeito, nos termos da lei, os boletins têm de enviados aos presidentes das câmaras municipais onde se encontrem aqueles eleitores até ao dia 1 de janeiro de 2026”, explica.

Já o voto antecipado dos eleitores deslocados no estrangeiro terá lugar nas 121 representações diplomáticas, obrigatoriamente presencialmente, nos dias 6, 7 e 8 de janeiro. Neste sentido, a CNE indica que, para o efeito, a partir desta terça-feira, dia 30 de dezembro, “inicia-se o trânsito dos boletins para as mesas de voto no estrangeiro”.

A CNE defende que, para assegurar os prazos do voto antecipado, “após a informação do Tribunal Constitucional de que a 3.ª Secção só iria reunir para apreciação das reclamações a 29 de dezembro, o MAI autorizou a impressão dos 13 milhões de boletins de voto e das 33 mil matrizes de braille”, tendo a impressão tido início no dia 24 de dezembro de 2025.

“Face aos factos elencados e à lei eleitoral em vigor, não haveria outra possibilidade que não a impressão dos boletins de voto a partir da data em que ocorreu, a fim de assegurar o direito de voto de todos os cidadãos eleitores”, argumenta a CNE.