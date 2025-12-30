Presidenciais 2026

Nove perguntas e respostas sobre os boletins de voto com candidatos presidenciais rejeitados

Boletins de voto das presidenciais de 18 de janeiro vão incluir três candidatos rejeitados pelo Constitucional. O que acontece caso se engane a votar? Leia aqui a resposta a esta e outras perguntas.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O boletim de voto das presidenciais vai ter quantos nomes?

  2. Qual a justificação para que o boletim apresente candidaturas excluídas pelo Tribunal Constitucional?

  3. Qual é a posição dos candidatos sobre o tema?

  4. A quem cabe alterar os prazos previstos?

  5. Votei num candidato que consta do boletim de voto, mas cuja candidatura não foi admitida pelo TC. O que acontece ao meu voto?

  6. Enganei-me no meu voto e apercebi-me enquanto estava a votar. Posso pedir um boletim novo?

  7. Votei antecipadamente num candidato que posteriormente desistiu. O que acontece ao meu voto?

  8. O que é um voto nulo? O que acontece aos votos nulos?

  9. Quando é que se iniciam e terminam as operações de apuramento geral?