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Novo calendário de pagamento do IUC aprovado. O que muda?

Donos das viaturas passam a ter de pagar o imposto em datas fixas em vez de no mês da matrícula. Este ano ainda se aplicam as regras atuais, em 2027 há uma transição a partir daí o calendário é outro.

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  1. O que muda no calendário do IUC?

  2. Quais são as datas de pagamento?

  3. Aplicam-se as novas regras este ano?

  4. No parlamento, quem votou a favor desta mudança?

  5. Como reagiram os comerciantes de automóveis?

  6. A alteração terá implicações na Autoridade Tributária?

  7. Onde se paga o IUC?

  8. Quanto é?