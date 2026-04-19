Novo calendário de pagamento do IUC aprovado. O que muda?

O que muda no calendário do IUC? 1 de 8

O modelo de pagamento anual do Imposto Único de Circulação (IUC) vai mudar no próximo ano, de forma a que os proprietários de automóveis paguem o imposto em datas fixas em vez de no mês da matrícula do veículo. O Governo defende que esta lógica é aplicada “há décadas” no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e traz maior previsibilidade aos contribuintes para evitarem contraordenações.

“O modelo atual, disperso por diversas datas ao longo do ano, gera entropia administrativa e agrava o risco de incumprimentos não intencionais, de que dão nota os mais de cinco milhões de processos de contraordenação e 103 milhões de euros pagos em coimas nos últimos cinco anos”, afirmou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, num debate parlamentar em fevereiro.