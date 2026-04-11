Novo modelo de IA da Anthropic está a gerar sobressalto. Do que é capaz o Claude Mythos?

Quais as capacidades deste modelo de IA? 2 de 5

A empresa norte-americana Anthropic afirma que este é o seu modelo mais avançado até à data.

O Claude Mythos é capaz de analisar grandes quantidades de código informático e encontrar vulnerabilidades complexas, incluindo os chamados “zero-day” — isto é, problemas ou vulnerabilidades num sistema que ainda não foram reportadas nem corrigidas, o que as torna especialmente importantes.

O grande objetivo é que estas descobertas permitam às empresas corrigir problemas de segurança mais rapidamente e reduzir riscos de ataques informáticos.

Só que tudo depende das intenções de quem o está a usar. Um modelo muito capaz a encontrar erros informáticos para que possam ser corrigidos é também um modelo que pode, em tese, ser usado para explorar as mesmas falhas por atores mal-intencionados.

O que distingue o Claude Mythos de outros modelos de IA é o seu nível de especialização e autonomia na deteção de vulnerabilidades em software. Segundo a Anthropic, o modelo já consegue superar quase todos os seres humanos nesta tarefa, exceto os especialistas mais experientes.

Além disso, segundo o The Guardian, a empresa liderada por Dario Amodei diz que o sistema já mostrou ter a capacidade para identificar falhas extremamente antigas, algumas com mais de 20 anos, em sistemas considerados muito seguros.