Inteligência Artificial

Novo modelo de IA da Anthropic está a gerar sobressalto. Do que é capaz o Claude Mythos?

Criadora do Claude lançou um modelo de IA para cibersegurança, mas ainda só está disponível para alguns clientes. Ainda assim, as capacidades do programa estão a suscitar preocupações.

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  1. O que é o Claude Mythos?

  2. Quais as capacidades deste modelo de IA?

  3. Este modelo está disponível ao público?

  4. Existes riscos associados ao modelo da Anthropic?

  5. Quais os setores que já mostraram preocupação com o Mythos?