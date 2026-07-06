Novos Certificados de poupança chegam hoje. Quanto rendem? Valem a pena?

Qual a remuneração desta Série 5? 2 de 7

A Série 5 traz uma melhoria significativa em relação à anterior série em termos de retorno.

Os atuais Certificados do Tesouro Poupança Valor apresentam uma remuneração entre 0,70% e 1,60% ao longo de sete anos acrescida de um prémio a partir do 3.º ano em função do desempenho da economia.

Os novos certificados têm maturidade de dez anos e vão render entre 2,35% no primeiro ano e 3,35% no último (taxa crescente para incentivar a manutenção destes títulos até ao fim do prazo). Ao contrário da série Poupança Valor, a Série 5 já não conta com qualquer prémio em função do andamento do PIB e em média vão custar ao Estado 2,71% ao longo dos dez anos.

Para os aforradores, que têm de descontar o imposto de 28% sobre os juros, a a aplicação de 1.000 euros nestes títulos traduz-se num ganho médio anual líquido de impostos de 1,8%.

A título de exemplo: cada 1.000 euros investidos nestes certificados asseguram um rendimento de 19,5 euros por ano. Em 10 anos, ganhará assim 195 euros.

Esta é a remuneração a cada ano:

1.º ano: 2,35%

2.º ano: 2,45%

3.º ano: 2,45%

4.º ano: 2,65%

5.º ano: 2,65%

6.º ano: 2,75%

7.º ano: 2,75%

8.º ano: 2,85%

9.º ano: 2,85%

10.º ano: 3,35%