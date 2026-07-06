Finanças Pessoais

Novos Certificados de poupança chegam hoje. Quanto rendem? Valem a pena?

Série 5 não é um modelo automóvel, mas antes a nova linha de Certificados do Tesouro. Quanto rendem? Pagam mais que os Certificados de Aforro? Um guia para os novos títulos que chegam esta segunda.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que são estes novos Certificados?

  2. Qual a remuneração desta Série 5?

  3. O que acontece se resgatar antes do fim do prazo?

  4. E como comparam com os Certificados de Aforro?

  5. Quais os riscos?

  6. Onde posso subscrever os novos Certificados?

  7. Quanto é que os portugueses já têm investidos em Certificados?