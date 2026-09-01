O grande teste ao mercado de arrendamento arranca hoje

O que vai mudar no mercado da habitação? 1 de 11

A partir desta terça-feira, o Programa de Apoio ao Arrendamento é revogado e dá lugar ao Regime Simplificado de Arrendamento Acessível (RSAA). Em paralelo, entra em vigor um instrumento novo, os Contratos de Investimento para Arrendamento (CIA), vocacionado para investimentos de maior escala no arrendamento habitacional.

Ambos os regimes já constavam do Decreto-Lei n.º 97/2026, publicado em maio, mas só produzem efeitos jurídicos a partir de agora.

Contudo, os contratos celebrados ao abrigo do programa anterior mantêm os efeitos fiscais que já lhes tinham sido atribuídos, numa transição pensada para não penalizar quem já cumpria as regras antigas.