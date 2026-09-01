Plano para a habitação

O grande teste ao mercado de arrendamento arranca hoje

Senhorios e grandes investidores ficam sujeitos a novas regras fiscais, que oferecem isenções generosas em troca da promessa de rendas mais moderadas em todo o país.

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  1. O que vai mudar no mercado da habitação?

  2. O Regime Simplificado de Arrendamento Acessível (RSAA) é para mim, que só tenho uma casa para arrendar?

  3. Que benefícios concretos ganha um senhorio que adira ao RSAA?

  4. O limite de renda do RSAA é sempre 80% da mediana do INE, sem mais condições?

  5. Como se adere ao RSAA e que prazos e durações tenho de respeitar?

  6. Enquando senhorio, compensa mais aderir ao RSAA ou pagar a taxa reduzida de 10% sobre as rendas?

  7. Um investidor institucional também pode aderir ao RSAA ou precisa de outro instrumento?

  8. Que benefícios fiscais ganha o investidor que assine um Contrato de Investimento para Arrendamento (CIA), e em que condições o pode fazer?

  9. Se assinar um CIA e o Governo mudar as regras a meio do caminho, fico protegido? E posso vender os imóveis antes do fim do contrato?

  10. Estou à procura de casa para arrendar. Estes regimes ajudam-me a encontrar uma renda mais baixa?

  11. Quem garante que os senhorios cumprem os limites de renda destes regimes?