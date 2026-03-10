Descodificador

O que é a estagflação e porque volta a preocupar a economia global?

A forte subida do preço do petróleo e do gás natural trouxe de volta os receios de uma estagflação. Uma ‘doença’ económica que combina o pior de dois mundos: inflação e quebra da economia.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que é a estagflação?

  2. Porque se volta a falar em estagflação?

  3. Os preços já estão a subir?

  4. Há outras matérias-primas com aumento dos preços?

  5. Como está agora a inflação?

  6. Qual o risco de uma estagflação?

  7. As taxas de juro podem subir?

  8. Quais as diferenças face à crise energética que se seguiu à invasão russa da Ucrânia?