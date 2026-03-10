O que é a estagflação e porque volta a preocupar a economia global?

Porque se volta a falar em estagflação? 2 de 8

O ataque dos EUA e Israel ao Irão, e a resposta deste último contra os países da região, fez disparar o preço dos bens energéticos. Os países do Golfo Pérsico são responsáveis pela produção de cerca de um terço do petróleo consumido a nível global e 20% do gás natural, mas o impacto resulta sobretudo do encerramento do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, por onde é transportado um quinto daquelas matérias-primas energéticas.

O Brent, que serve de referência para a Europa, chegou a valer perto de 120 dólares por barril na segunda-feira, tendo entretanto recuado para a casa dos 90 dólares depois do Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o conflito com o Irão irá terminar “muito em breve”.

A cotação continua, ainda assim, muito acima do nível a que estava antes do início dos ataques (73 dólares por barril) ou do preço médio do ano passado (69 dólares).

O preço do gás natural, que influencia os preços da eletricidade, também disparou na Europa para máximos de fevereiro de 2025. Apesar de alguma correção, mantém-se 65% mais alto do que antes do ataque.

Esta apreciação acelerada do preço dos bens energéticos trouxe de volta os receios de uma estagflação.