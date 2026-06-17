O que é a LiveModeTV e porque a ERC ameaça multar um canal de Youtube?

O que diz a Lei da Televisão? 9 de 9

A Lei da Televisão (Lei n.º 74/2020) define as regras para quem produz e emite conteúdos.

Em termos práticos, a lei estabelece que um serviço audiovisual é qualquer serviço audiovisual a pedido ou serviço de programas televisivo que “tem como principal finalidade a oferta ao público em geral de programas destinados a informar, distrair ou educar, sob a responsabilidade editorial”.

Estes serviços podem funcionar de duas formas. Podem ter uma grelha de programação (emissões contínuas com horários definidos) — serviço de programas televisivo — ou ser a pedido (um catálogo de programas e conteúdos onde o utilizador escolhe o que quer ver e quando) — serviço audiovisual a pedido. Os conteúdos audiovisuais “produzidos por utilizadores particulares para serem partilhados preferencialmente no âmbito de grupos com interesses comuns” não são considerados serviços audiovisuais a pedido.

A lei obriga a que qualquer atividade de televisão ou seja, “que consiste na organização, ou na seleção e agregação, de serviços de programas televisivos com vista à sua transmissão, destinada à receção pelo público em geral” seja oficialmente registada na entidade reguladora. Esta regra aplica-se mesmo que a transmissão seja feita exclusivamente através da Internet. “A atividade de televisão está sujeita a registo, nos termos previstos no artigo 19.º, quando consista na difusão de serviços de programas televisivos exclusivamente através da Internet e que não sejam objeto de retransmissão através de outras redes”, diz a lei.