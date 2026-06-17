O que é a LiveModeTV e porque a ERC ameaça multar um canal de Youtube?
- Rafael Correia
- 17:41
No dia em que a Seleção Nacional se estreia no Mundial 2026, o jogo também passa em direto no YouTube através da LiveModeTV. Descodificamos o que é este novo canal digital.Ver Descodificador
O que é a LiveModeTV e porque a ERC ameaça multar um canal de Youtube?
- Rafael Correia
- 17:41
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O que é a LiveModeTV?
A LiveModeTV é um canal digital de desporto em direto transmitido no Youtube, que junta emissões ao vivo com conteúdos e comentários de influenciadores digitais. O objetivo é “aumentar a base de adeptos dos desportos”, explicava a marca, em comunicado.
Para o seu lançamento em Portugal, garantiu os direitos para transmitir, em direto, 34 jogos do Campeonato do Mundo da FIFA 2026.
Proxima Pergunta: Onde posso ver?
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Onde posso ver?
O Youtube é a principal plataforma onde é possível assistir à LiveModeTV, tendo a marca assinado uma parceria com a marca detida pela Google. “Com esta aposta, a LiveModeTV e o YouTube posicionam-se para redefinir a experiência de consumo de futebol, aproximando o espetáculo dos fãs e criando um novo padrão para a transmissão desportiva na era digital”, explica a marca.
Os membros do serviço Prime em Portugal — detido pela Amazon — podem também assistir a toda a programação da LiveModeTV diretamente na aplicação da Prime Video, sem qualquer custo adicional, acessível a partir dos carrosséis em destaque na página inicial.
Proxima Pergunta: Quem é o dono do canal?
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Quem é o dono do canal?
O canal pertence à LiveMode, empresa brasileira de media e investimento desportivo criada em 2017 e que opera no Brasil com a CazéTV, canal que garantiu a transmissão de todos os jogos do Mundial no Brasil. O rosto do canal no Brasil é o youtuber Casimiro Miguel, o fundador da CazéTV.
A empresa chegou a Portugal em dezembro de 2025, com a marca LiveModeTV, para iniciar a sua expansão internacional.
A LiveMode conta com o apoio dos fundos de capital privado General Atlantic (EUA) e XP (Brasil), e entre os seus parceiros de direitos de transmissão estão a FIFA, a UEFA e o Comité Olímpico Internacional.
Proxima Pergunta: O Cristiano Ronaldo está envolvido?
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O Cristiano Ronaldo está envolvido?
Sim. O futebolista português juntou-se como sócio estratégico e acionista da empresa. Cristiano Ronaldo detém “uma participação relevante”, não tendo sido especificados mais detalhes aquando do anúncio, em maio.
“A missão é levar o desporto para novas gerações de fãs, de uma forma completamente nova e inspiradora. O desporto pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, aumentando o alcance e o envolvimento das principais competições através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais”, resumia Cristiano Ronaldo, citado em comunicado.
Proxima Pergunta: Que jogos do Mundial vão ser emitidos?
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Que jogos do Mundial vão ser emitidos?
A LiveMode TV transmite 34 jogos completos do Mundial de 2026, incluindo todos os jogos da Seleção Nacional, meias-finais e final.
Na fase de grupos emitiu/vai emitir:
- 11 de junho – México X África do Sul às 20h
- 12 de junho – Canadá x Bósnia e Herzegovina às 20h
- 13 de junho – Brasil X Marrocos às 23h
- 14 de junho – Alemanha X Curaçao às 18h
- 15 de junho – Espanha X Cabo Verde às 17h
- 16 de junho – França X Senegal às 20h
- 17 de junho – Portugal X RD Congo às 18h
- 18 de junho – Suíça X Bósnia e Herzegovina às 20h
- 20 de junho – Brasil X Haiti às 01h30 e Alemanha X Costa do Marfim às 21h
- 21 de junho – Espanha X Arábia Saudita às 17h
- 22 de junho – Argentina X Áustria às 18h
- 23 de junho – Portugal X Uzbequistão às 18h
- 24 de junho – Escócia X Brasil às 23h
- 25 de junho – Equador X Alemanha às 21h
- 26 de junho – Noruega X França às 20h
- 28 de junho – Colômbia X Portugal às 00h30
Proxima Pergunta: É preciso pagar para ver os jogos?
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É preciso pagar para ver os jogos?
Não. A LiveMode explica que “sem depender de subscrições ou pagamentos diretos, o modelo é baseado em escala, relevância cultural e integração de marca”.
“O foco está na relação com o público e na atenção que se cria ao longo do tempo, uma vez que a monetização surge de forma natural, através de parcerias onde a publicidade não interrompe e sim faz parte da história”, notava, em comunicado.
Entre as marcas que se associam à cobertura do Mundial 2026 encontram-se BPI, Coca-Cola, Laboratórios Vichy, EDP, bwin, Betclic, Sagres e McDonald’s. “Através de diferentes ativações e projetos especiais, estas parcerias contribuem para enriquecer a experiência dos adeptos e reforçar a ligação entre o futebol, o entretenimento e as comunidades digitais”, explica o canal.
Proxima Pergunta: Que outros conteúdos emitiu/está a emitir?
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Que outros conteúdos emitiu/está a emitir?
Além do jogo do dia de cada jornada, a LiveModeTV conta com várias horas de programação dedicada ao Campeonato do Mundo 2026, contando com cerca de 8 horas diárias.
Nos dias de jogo, a LiveModeTV tem emissões com mais de seis horas, incluindo programas de pré e pós-jogo, como o Aquece e o Vais Entrar.
Diretamente dos Estados Unidos, Ricardo Quaresma, Luana do Bem, Márcia Pacheco, Tiago Almeida e MoveMind estão no terreno a acompanhar o Mundial, produzindo entrevistas, reportagens, momentos de bastidores e conteúdos exclusivos.
A estes nomes junta-se uma equipa alargada de creators — Ricardinho, Bruno Branco, Cátia Pacheco, Mário Cagica, Mário Falcão, Os Primos, Tomás da Cunha e Vítor Sá.
Na semana que antecedeu o arranque do Mundial 2026, a LiveModeTV transmitiu os amigáveis Bolívia x Escócia, Argentina x Honduras e Marrocos x Noruega, e Argentina x Islândia.
Proxima Pergunta: Porque é que a ERC ameaçou multar o canal?
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Porque é que a ERC ameaçou multar o canal?
A empresa responsável pelo canal tinha em curso o registo na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) desde o início de maio, mas depois comunicou a intenção de cancelar esse processo.
No entanto, a ERC avisou que, no seu entender, segundo a Lei da Televisão (Lei n.º 74/2020), o canal é obrigado a estar registado como um órgão de comunicação social.
Na sua visão, a LiveModeTV “apresenta características próprias de um serviço de comunicação social organizado editorialmente, incluindo identidade visual e editorial própria, programação estruturada, responsabilidade editorial sobre os conteúdos, presença de apresentadores e comentadores, bem como exploração económica do serviço”.
“A difusão regular de conteúdos audiovisuais e a transmissão em direto de eventos de interesse público, com destaque para o Mundial de Futebol de 2026, reforçam este enquadramento legal”, apontava ainda em comunicado. Como o prazo legal de 60 dias para o registo já passou, a ERC alertou que o incumprimento pode dar origem a uma multa.
Proxima Pergunta: O que diz a Lei da Televisão?
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O que diz a Lei da Televisão?
A Lei da Televisão (Lei n.º 74/2020) define as regras para quem produz e emite conteúdos.
Em termos práticos, a lei estabelece que um serviço audiovisual é qualquer serviço audiovisual a pedido ou serviço de programas televisivo que “tem como principal finalidade a oferta ao público em geral de programas destinados a informar, distrair ou educar, sob a responsabilidade editorial”.
Estes serviços podem funcionar de duas formas. Podem ter uma grelha de programação (emissões contínuas com horários definidos) — serviço de programas televisivo — ou ser a pedido (um catálogo de programas e conteúdos onde o utilizador escolhe o que quer ver e quando) — serviço audiovisual a pedido. Os conteúdos audiovisuais “produzidos por utilizadores particulares para serem partilhados preferencialmente no âmbito de grupos com interesses comuns” não são considerados serviços audiovisuais a pedido.
A lei obriga a que qualquer atividade de televisão ou seja, “que consiste na organização, ou na seleção e agregação, de serviços de programas televisivos com vista à sua transmissão, destinada à receção pelo público em geral” seja oficialmente registada na entidade reguladora. Esta regra aplica-se mesmo que a transmissão seja feita exclusivamente através da Internet. “A atividade de televisão está sujeita a registo, nos termos previstos no artigo 19.º, quando consista na difusão de serviços de programas televisivos exclusivamente através da Internet e que não sejam objeto de retransmissão através de outras redes”, diz a lei.