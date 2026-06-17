Mundial 2026

O que é a LiveModeTV e porque a ERC ameaça multar um canal de Youtube?

  • Rafael Correia
  • 17:41

No dia em que a Seleção Nacional se estreia no Mundial 2026, o jogo também passa em direto no YouTube através da LiveModeTV. Descodificamos o que é este novo canal digital.

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  1. O que é a LiveModeTV?

  2. Onde posso ver?

  3. Quem é o dono do canal?

  4. O Cristiano Ronaldo está envolvido?

  5. Que jogos do Mundial vão ser emitidos?

  6. É preciso pagar para ver os jogos?

  7. Que outros conteúdos emitiu/está a emitir?

  8. Porque é que a ERC ameaçou multar o canal?

  9. O que diz a Lei da Televisão?