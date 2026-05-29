O que é e como vai funcionar a Prestação Social Única?

O que é a PSU e o que muda? 1 de 8

A Prestação Social Única tem como objetivo agrupar e substituir 13 prestações sociais, como o rendimento social de inserção (RSI), o complemento social para idosos ou o subsídio social de desemprego, e é uma reforma que estava prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A atribuição/manutenção desta prestação fica dependente de várias obrigações, nomeadamente realizar atividades de solidariedade social, por até 15 horas semanais.

Segundo adiantou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, após a reunião do conselho de ministros que aprovou a proposta, esta é uma “reforma estrutural que há muito o país aguarda” e que pretende simplificar os apoios contributivos, ao mesmo tempo que combate “a fraude e os abusos nas atribuições de prestações sociais”, disse Montenegro.