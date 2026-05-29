Trabalho

O que é e como vai funcionar a Prestação Social Única?

Reforma proposta pelo Governo para as prestações sociais não contributivas inclui obrigações por parte dos beneficiários, como solidariedade social e um mecanismo de denúncias para reforçar controlo.

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  1. O que é a PSU e o que muda?

  2. Que prestações vão ser incluídas?

  3. Quem se pode candidatar e quais as condições de acesso?

  4. As prestações sociais vão baixar?

  5. Vai haver mais fiscalização?

  6. Se não fizer trabalho social perco acesso aos apoios?

  7. Como é que o Governo vai incentivar o regresso ao trabalho?

  8. O Estado vai poupar ou gastar mais com esta mudança?