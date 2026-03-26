O que é e para que serve o drone “assassino” que está a caminho das Lajes?

O que são os Reapers MQ-9? 1 de 5

Chamam-se MQ-9A, mas foram batizados de “Reaper” pelas forças áreas dos EUA e Reino Unido, numa referência ao Grim Reaper (Ceifador). Trata-se de um drone, construído com base na experiência adquirida ​pela construtora General Atomics Aeronautical com um outro drone, o RPA Predator​, e ​”representa um grande salto evolutivo em termos de desempenho e fiabilidade​”, segundo a empresa.

Com 11 metros de comprimento e uma envergadura de 20 metros, o MQ-9A tem autonomia para mais de 27 horas de voo e pode operar até 50.000 pés de altitude, tendo uma capacidade de carga útil de 1.746 kg, incluindo 1.361 kg de armamentos externos, descreve a empresa.

O drone pode ser equipado com um conjunto de sensores, permitindo missões de vigilância ou reconhecimento, mas pode transportar armamento como mísseis Hellfire ou bombas guiadas de precisão. O que o transforma num drone de ataque.

Até ao momento, várias forças aéreas já o têm no seu arsenal: além da Força Aérea dos Estados Unidos, foi adquirido pelo Departamento de Segurança Interna (EUA), NASA, a Royal Airforce (Reino Unido), e as forças áreas italiana, francesa e espanhola, segundo informa a General Atomics no seu site.