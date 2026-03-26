Defesa

O que é e para que serve o drone “assassino” que está a caminho das Lajes?

Nas Lajes é esperada a chegada de drones Reaper americanos a caminho do Médio Oriente. A Autoridade Aeronáutica Portuguesa terá pedido informação sobre estas aeronaves. Defesa não comenta.

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  1. O que são os Reapers MQ-9?

  2. Quem produz?

  3. Os Reaper estão a ser usados pelos EUA no Irão?

  4. Reaper irão passar pela Base das Lajes?

  5. Qual o uso que os EUA podem dar à Base das Lajes?