Mudanças na lei laboral

O que é o secretariado da UGT? E vai ou não haver acordo na lei do trabalho? Sete respostas para ficar a par

Ministra Palma Ramalho afirma que chegou a altura de as confederações empresariais e a UGT ouvirem os seus órgãos internos sobre a reforma da lei do trabalho. O que está em causa? O ECO explica.

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  1. As negociações em torno da lei do trabalho terminaram?

  2. O que é o secretariado nacional da UGT?

  3. Quem faz parte desse órgão da UGT?

  4. Depois dessa reunião da UGT, o que acontece?

  5. A CGTP não vai participar em nenhuma dessas etapas?

  6. E se não houver mesmo acordo na Concertação Social?

  7. Mas António José Seguro não disse que vetaria na ausência de um acordo?