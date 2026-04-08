O que é o secretariado da UGT? E vai ou não haver acordo na lei do trabalho? Sete respostas para ficar a par

O que é o secretariado nacional da UGT? 2 de 7

Após a reunião desta segunda-feira, as quatro confederações empresariais e a UGT vão agora consultar, como indicou a ministra do Trabalho, os seus órgãos internos.

Da parte dos representantes empresariais, apesar dos reparos que foram sendo feitos, a avaliação da reforma que está em cima da mesa tem sido globalmente positiva.

Em contraste, a UGT mostrou-se, desde o início, crítica das propostas em debate (aliás, ainda em julho atribuiu-lhes o seu “rotundo não“), sendo que a decisão de alinhar ou não num entendimento na Concertação Social tem de ser ratificada pelo secretariado nacional dessa central sindical.

A próxima reunião desse órgão está marcada para esta quinta-feira, dia 9 de abril, pelas 10h30.

De acordo com os estatutos da UGT, o secretariado nacional é o “órgão executivo máximo” da central sindical. Compete-lhe, nomeadamente, “dirigir e coordenar toda a atividade sindical em conformidade com a estratégia político-sindical definida pelo congresso“, ratificar as deliberações do secretariado executivo, “zelar pelo bom nome” da central e “deliberar sobre os aspetos da vida sindical que, em conformidade com os princípios sindicais democráticos, visem garantir os interesses e os direitos dos trabalhadores“.

Ou seja, o secretariado nacional é um dos principais órgãos da UGT, sendo responsável por definir a estratégia de atuação e aprovar posições e reivindicações. Por exemplo, em novembro, coube ao secretariado nacional aprovar a convocatória de greve geral contra esta reforma da lei do trabalho, tendo sido essa decisão, depois, confirmada pelo conselho geral da UGT.