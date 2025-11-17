Governação

O que é o visto prévio e o que quer o Governo mudar?

  • Lusa
  • 18:11

O Governo quer alterar as regras de fiscalização do Tribunal de Contas, nomeadamente reduzindo o visto prévio. Afinal, o que é o visto prévio, para que serve e o que quer o Governo alterar?

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que é o visto prévio?

  2. Que tipo de fiscalização faz o TdC?

  3. Que tipo de exceções existem para o visto prévio?

  4. Para que serve o visto prévio?

  5. O que são as fiscalizações concomitante e sucessiva?

  6. O que é que o Governo quer mudar?

  7. Quem está a pensar esta reforma?