Segurança Social

O que é, qual o valor e quando chega ao terreno? Sete respostas sobre a nova Prestação Social Única

Governo aprovou em Conselho de Ministros decreto-lei que define as regras da Prestação Social Única, a tempo do prazo definido por Bruxelas. O ECO explica como vai funcionar esta medida.

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  1. O que é a PSU e para que serve?

  2. Que prestações serão fundidas nesta nova PSU?

  3. Quem poderá receber a PSU?

  4. Mas há obrigações a cumprir para ter esta prestação?

  5. Qual será o valor da PSU?

  6. E se, entretanto, tiver rendimentos de trabalho?

  7. Quando entrará em vigor a PSU?