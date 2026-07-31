O que é, qual o valor e quando chega ao terreno? Sete respostas sobre a nova Prestação Social Única

O que é a PSU e para que serve? 1 de 7

A Prestação Social Única (PSU) é uma nova prestação pecuniária mensal que visa assegurar ao titular e ao respetivo agregado familiar os recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas.

Com esta medida, são concentradas e substituídas 13 das prestações sociais hoje existentes, que ficam, assim, fundidas numa “nova lógica de atribuição dos apoios, assentes em regras uniformes de verificação de recursos e num modelo de cálculo que permite diferenciar adequadamente cada situação“, de acordo com o Executivo de Luís Montenegro.

Esta reforma do regime não contributivo da Segurança Social pretende, assegura ainda o Governo, simplificar e unificar o sistema, harmonizando as regras, mas também combater a exclusão social, diminuir a fraude e ainda promover a autonomia.