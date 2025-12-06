Mudanças na lei laboral

O que é uma greve, quem a pode convocar e quem está abrangido?

  • Lusa
  • 12:34

A CGTP e UGT convocaram uma greve geral para quinta-feira. Mas, afinal, o que é uma greve, quem está abrangido e que serviços mínimos têm de ser assegurados?

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que é o direito à greve?

  2. Quem tem competências para convocar uma greve?

  3. Quem não é sindicalizado pode aderir à greve geral?

  4. Pode um trabalhador filiado num sindicato aderir à greve convocada por outro sindicato?

  5. O trabalhador tem de comunicar à entidade patronal que vai fazer greve? E pode ser impedido de aderir?

  6. O dia de greve é pago?

  7. A empresa pode contratar temporariamente trabalhadores para substituir grevistas?

  8. Quais são os setores abrangidos por serviços mínimos?