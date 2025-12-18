Descodificador

O que está a causar tensão entre os EUA e a Venezuela?

EUA anunciaram "bloqueio total" aos petroleiros venezuelanos e Trump não descarta intervenção terrestre no país, que passou a classificar como "estado terrorista". O que está a causar esta tensão?

  1. De que acusa Donald Trump a Venezuela?

  2. O que é que Washington já fez para aumentar a pressão sobre Caracas?

  3. Qual é o peso da Venezuela na produção de petróleo global?

  4. Qual o impacto desta situação na economia e nos mercados?

  5. O que defende a Venezuela?

  6. Como tem reagido Portugal e a UE?

  7. Quais poderão ser os próximos passos?