O que está a causar tensão entre os EUA e a Venezuela?

Donald Trump tem vindo a apertar o cerco ao regime de Nicolás Maduro desde que regressou à Casa Branca. O presidente dos EUA acusa a Venezuela de gerir uma rede de narcotráfico, que facilita a entrada de droga nos EUA e mais recentemente passou a classificar o país como “estado terrorista”. Reeleito presidente numas eleições no ano passado, que foram alvo de muita contestação internacional, Maduro é acusado por Trump de utilizar o petróleo para “se financiar a si próprio, ao tráfico de droga, ao tráfico humano, a assassinatos e raptos” e de forçar milhões de venezuelanos a migrarem para os EUA.

“A América não vai permitir que criminosos, terroristas ou outros países que roubem, ameacem e magoem o nosso país, assim como não vai permitir que um regime hostil leve o nosso petróleo, território ou quaisquer outros bens”, disse Trump na sua rede social.

Entretanto, o regime venezuelano defende-se, considerando o cerco de Trump como uma “ameaça grotesca”, reiterando que o objetivo de Washington é “roubar as riquezas” venezuelanas.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “pretende impor de forma absolutamente irracional um suposto bloqueio militar naval” com o objetivo de “roubar as riquezas” venezuelanas