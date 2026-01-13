O que está em causa na ‘guerra’ entre Donald Trump e Jerome Powell?

Qual é o histórico da relação entre Trump e o presidente da Fed? 1 de 6

Tendo em conta o contexto atual, pode até parecer mentira, mas foi Donald Trump quem nomeou Jerome Powell para substituir Janet Yellen à frente do banco central dos EUA, em novembro de 2017, durante o seu primeiro mandato na Casa Branca. O republicano classificou Powell como forte, empenhado e inteligente. “Com base no seu historial, estou confiante de que Jay tem a sabedoria e a liderança necessárias para guiar a nossa economia através de quaisquer desafios que a nossa grande economia possa enfrentar”, disse então Donald Trump.

Mas a lua-de-mel não foi longa e, passados poucos meses, os elogios foram substituídos por críticas. “Não estou entusiasmado com o aumento das taxas de juro, não”, dizia Trump em julho de 2018, adiantando: “eu devia receber mais ajuda da Fed”. No mês seguinte queixou-se de que, enquanto Barack Obama teve taxas de juro a 0%, “sempre que fazemos algo de bom, ele [Powell] aumenta as taxas”.

Após um longo silêncio, no entanto, Trump voltou às críticas quando regressou à Casa Branca em janeiro de 2025. À medida que a Fed prolongava uma pausa no custo do dólar, Trump aumentava o tom, passando a ataques pessoais a Powell. E quando a Fed regressou aos cortes em julho, via sempre com medidas insuficientes. “Pessoa mentalmente mediana”. “Baixo QI para o que faz”. “Uma pessoa muito estúpida”. “Péssimo”. “Incompetente”. “Idiota”. “Tipo burro e óbvio inimigo”. “Das pessoas mais burras do governo”. “Patético”. “Sem noção”. “Tolo”. E, claro, o recorrente “Tarde Demais Jerome Powell”, foram alguns do insultos que Trump dirigiu.

De forma mais diplomática, Powell evitou nas conferências de imprensa da Fed responder de forma direta à pressão de Trump, mas defendeu sempre a importância da independência do banco central. “Acho que ter um banco central independente tem sido um arranjo institucional que tem servido bem ao público e, enquanto servir bem ao público, deve continuar e ser respeitado”, disse, em julho. Depois de uma reunião com Trump em setembro, a Fed emitiu um comunicado a garantir que “definiremos a política monetária, conforme exigido por lei, para apoiar o máximo emprego e preços estáveis, e tomaremos essas decisões com base exclusivamente em análises cuidadosas, objetivas e apolíticas.”