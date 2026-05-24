Defesa

O que já se sabe sobre a compra de caças para substituir os F-16?

O Governo tem comunicado pouco sobre o assunto, mas três concorrentes estão ativos para ganhar vantagem: Lockheed Martin, Saab e o consórcio Eurofighter. Saiba o que está em causa nesta corrida.

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  1. Porque é que Portugal quer substituir os F-16?

  2. O que é que o Governo disse sobre o assunto até agora?

  3. Quem são os interessados e que vantagens promovem?

  4. Quanto é que poderão custar os novos caças?