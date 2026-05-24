O que já se sabe sobre a compra de caças para substituir os F-16?

Quem são os interessados e que vantagens promovem? 3 de 4

Os três principais concorrentes à substituição dos F-16 são a americana Lockheed Martin, a sueca Saab e o consórcio europeu Eurofighter.

Os americanos salientam o alcance global, a maturidade e a interoperabilidade dos F-35. “É um programa global desde o início, começou logo com oito países participantes e esse número já cresceu para 20 parceiros”, que até 2035 deverão ter mais de 700 caças em 39 bases e 12 porta-aviões, disse este mês Rob Weitzman, F-35 director of international business development, aos jornalistas portugueses durante uma visita à fábrica dos caça em Fort Worth, no Texas. Quanto à maturidade, vincou que “não estamos a falar algo que irá acontecer amanhã ou no próximo ano, o F-35 é operacional e maduro hoje”, sublinhando sempre a tecnologia de ponta e ‘survivability’ que o caça apelidado de Lightning II apresenta.

Os executivos da Lockheed Martin destacam ainda o histórico de 50 anos na relação com Portugal e deixam para o embaixador dos EUA em Lisboa — John Joseph Arrigo, bastante interventivo sobre o assunto — o papel de minimizar a ‘turbulência’ geopolítica atual. A empresa americana está ativa enquanto espera contacto do Governo português, tendo identificado 16 projetos diferentes ao longo deste último ano e meio, com 21 beneficiários, incluindo cinco universidades e empresas ou centros de investigação e desenvolvimento. Os executivos afirmam que o papel da indústria local é importante, mas sublinham que é um de muitos fatores na compra de caças e que pode até ser na fase manutenção.

A sueca Saab, produtora dos Gripen, tem salientado a questão da cooperação industrial. Num encontro com jornalistas portugueses no mês passado em Linköping, na Suécia, Daniel Boestad, vice-presidente da unidade de negócio dos caças disse que Critical Software, Thyssenkrupp em Portugal, Kristaltek e a Vangest já estão a colaborar com a empresa sueca para os caças militares. acredita que Portugal “tem muito potencial” para produzir parte dos caças em Portugal.

Além da Força Aérea Sueca, os Gripen já fazem parte das forças áreas da Hungria, África do Sul, Tailândia, Brasil e, desde o ano passado, Colômbia. A Saab realça que o caça pode aterrar numa estrada com uma reta de 800 metros, dando às forças militares maior flexibilidade caso haja algum ataque a uma base aérea, e pode ser reabastecido, rearmado e levantar voo — apenas com uma equipa de quatro pessoas — em 10 minutos, com uma mudança de motor a poder ser feita em uma hora. “Para dominar o ar, temos de ganhar em terra”, salientou Johan Segertoft, head da unidade de negócio Gripen, adiantando que o caça garante uma disponibilidade operacional de 80% a 90% da frota, “o dobro” da operacionalidade de outros aviões, permitindo que as aeronaves permaneçam no ar mais tempo, para executar missões como controlo de espaço aéreo ou vigilância marítima, um fator relevante para um país como Portugal que, à semelhança da Suécia, tem uma longa fronteira marítima.

Cooperação, soberania e relacionamento histórico são os trunfos do consórcio Eurofighter, composto pela francesa Airbus (com cerca de 46%), a britânica BAE systems (perto de 33%) e a italiana Leonardo (com 21%). “Vemos grande potencial de colaboração no fabrico de peças para o Eurofighter”, afirmou Iván González Expósito, campaign manager de combat air systems sales do consórcio, em entrevista ao ECO/eRadar na semana passada, à margem da primeira Defence Summit, em Manching, na Alemanha, organizada pela Airbus. Neste momento, já assinaram 13 acordos de confidencialidade (NDA) e realizaram 10 avaliações industriais abrangentes junto a empresas nacionais de destaque, mapeando seus potenciais papéis futuros na cadeia global do Eurofighter.

Expósito recordou que a Airbus já está estabelecida em Portugal, tem 1.700 pessoas a trabalhar no país, em Lisboa, em Coimbra. Em Santo Tirso, tem a Airbus Atlantic. “Temos mais de 35 fornecedores em Portugal a trabalhar com eles diariamente, então, para nós, seria mais fácil — eu diria — e mais credível desenvolver esta indústria local”, sublinhou. Dos 87 milhões de euros que a Airbus adquire anualmente no mercado português, 20 milhões são especificamente direcionados para programas de defesa, vincou.

Guillaume Faury, CEO da Airbus, salientou a questão da soberania. “A Europa realmente precisa de crescer e progredir no campo da defesa, não apenas comprando equipamentos, mas comprando equipamentos europeus”, disse aos jornalistas portugueses. “A Airbus é uma empresa que coopera em escala europeia. Garantimos a soberania da solução que desenvolvemos”.