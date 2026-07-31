Energia

O que já se sabe sobre a nova taxa aos lucros extraordinários das petrolíferas

Porquê, para quê, como compara com a 'taxa gémea' de 2022 e como pode afetar a Galp? Conheça a resposta a esta e outras questões acerca da nova contribuição aplicada a este setor.

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  1. O que é a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero?

  2. Para que fins reverte a contribuição?

  3. De onde surgiu a contribuição?

  4. Que medida semelhante foi lançada em 2022, a nível europeu?

  5. De que forma é que, em 2022, Portugal aplicou um imposto semelhante?

  6. O que diz Bruxelas da nova taxa?

  7. Porque é que cinco países europeus defendem a aplicação de uma taxa extra?

  8. Quais as semelhanças e diferenças entre a contribuição de 2022 e a lançada agora?

  9. Que lucros reportou a Galp no primeiro semestre e como têm evoluído nos últimos cinco anos?

  10. A Galp deverá ser taxada?

  11. Qual a receita colhida com a antiga contribuição?