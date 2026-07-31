O que já se sabe sobre a nova taxa aos lucros extraordinários das petrolíferas

O que é a Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero? 1 de 11

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, a criação de uma Contribuição de Solidariedade Temporária sobre o Setor Petrolífero aplicada às empresas dos setores do petróleo bruto e da refinação, conforme avançou a agência Lusa e está vertido no comunicado que resume as decisões tomadas pelo Conselho de Ministros a 30 de julho.

No comunicado lê-se que a contribuição tem “caráter excecional” e que incide sobre os lucros excedentários das empresas de extração e refinação de petróleo obtidos em 2026. Está prevista uma taxa sobre a parcela de lucros que exceda a média dos resultados dos dois anos anteriores.

Ao fim da tarde, e depois de, na conferência de imprensa que se segue à reunião do Conselho de Ministros, o Governo ter remetido os esclarecimentos para um comunicado do ministério das Finanças, esse comunicado avançou que a contribuição será aplicável apenas ao período de 2026, “à taxa de 33%, na parte em que os resultados relevantes apurados em 2026 excedam em mais de 20% a média dos lucros apurados nos exercícios de 2024 e 2025″.

No mesmo esclarecimento, o ministério indicou que a contribuição de solidariedade deverá ser apurada e paga até ao final de setembro de 2027 e que “o Governo tudo fará para assegurar o cumprimento escrupuloso da medida”.