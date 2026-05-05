Migrações

O que muda com a Lei da Nacionalidade?

O Presidente da República promulgou a nova Lei da Nacionalidade, mas fez reparos à sua substância, nomeadamente sobre os processos pendentes. Afinal, o que muda com a nova lei?

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. O que é a a nova Lei da Nacionalidade?

  2. O que muda para filhos de estrangeiros nascidos em Portugal?

  3. O que muda na naturalização de adultos?

  4. Que requisitos passam a contar além do prazo de residência?

  5. O que muda para menores nascidos em Portugal?

  6. A lei retira direitos de saúde, escola ou proteção social?

  7. O que muda para ascendentes de menores portugueses?

  8. Que limites passam a existir por razões criminais, de segurança e subsistência?

  9. O que acontece aos processos já pendentes?