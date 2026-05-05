O que muda com a Lei da Nacionalidade?

O que muda na naturalização de adultos? 3 de 9

O prazo de residência legal aumenta. Passa a ser de sete anos para cidadãos de países de língua oficial portuguesa e da União Europeia, e de dez anos para os restantes cidadãos estrangeiros. A naturalização deixa de depender apenas do tempo de residência e passa a incluir outros critérios de ligação ao país.