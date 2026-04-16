O que muda com o novo código de contratos públicos?

Quais são os princípios desta reforma e porque é que o Estado quis mudar a contratação pública? 1 de 9

O novo código dos contratos públicos surge no âmbito da reforma do Estado que está a ser promovida pelo Governo e que quer simplificar e reduzir a burocratização. De acordo com o ministro adjunto da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, esta reforma segue três princípios: “Simplificação e desburocratização do procedimento, foco no desenvolvimento económico e flexibilização dos procedimentos”.

Segundo explicou, as novas regras vão permitir explorar um potencial ao nível da contratação pública “que está a ser travado pela complexidade” burocrática.

Para o Governo, o novo Código dos Contratos Públicos pretende criar “uma nova lógica de contratação pública, que valoriza a qualidade, a eficiência da despesa, a inovação e a sustentabilidade; aposta na digitalização e modernização tecnológica, tornando os processos mais rápidos e inteligentes; simplifica e flexibiliza os procedimentos, reduzindo burocracia e acelerando decisões; reforça o planeamento da contratação, para melhorar a execução e evitar atrasos e clarifica regimes essenciais, garantindo maior segurança jurídica e previsibilidade”.