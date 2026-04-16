Política

O que muda com o novo código de contratos públicos?

O Executivo aprovou o novo código da contratação pública, uma reforma que pretende desburocratizar e simplificar processos, assim como aproximar Portugal dos limiares aplicados na Europa.

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  1. Quais são os princípios desta reforma e porque é que o Estado quis mudar a contratação pública?

  2. Os procedimentos vão ser menos pesados para as empresas?

  3. O peso da contratação pública na economia portuguesa vai aumentar?

  4. Os limites dos valores na contratação pública vão mudar?

  5. Como comparam os limiares aplicados em Portugal com a Europa?

  6. Qual o impacto destas mudanças para o Estado e empresas?

  7. O que é a “iniciativa espontânea”?

  8. O regime das empreitadas muda?

  9. Porque é que Portugal era dos países mais restritivos da Europa na contratação pública?