O que muda na habitação com a nova lei urbanística

O que acontece às obras de reconstrução? 6 de 15

As obras de reconstrução beneficiam de uma dupla liberalização: por um lado, é clarificada (e restringida) a sua definição legal; por outro, são isentas de qualquer controlo prévio, incluindo em zonas de proteção de imóveis classificados.

O diploma clarifica que uma obra de reconstrução consiste nas “obras de construção subsequentes à demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais resulte a reconstituição da situação do último antecedente válido do edifício ou fração”. Isto implica manter:

A composição formal de todas as fachadas (dimensões e relação entre vãos).

(dimensões e relação entre vãos). Os corpos balançados e recuados, como varandas, janelas salientes (bowwindows), pátios ou logradouros integrados na fachada, pisos superiores que avançam sobre o rés-do-chão e os típicos “áticos” (últimos pisos dos prédios que recuam para não serem visíveis da rua).

como varandas, janelas salientes (bowwindows), pátios ou logradouros integrados na fachada, pisos superiores que avançam sobre o rés-do-chão e os típicos “áticos” (últimos pisos dos prédios que recuam para não serem visíveis da rua). A cobertura original.

A estrutura interior pode ser alterada, bem como os materiais construtivos, desde que se trate de “correções construtivas estritamente necessárias para a melhoria da segurança e salubridade do edifício”. A chave está na expressão “último antecedente válido”: se houver registos de como era o edifício antes de ruir ou ser adulterado, é a essa configuração que se deve regressar.

A proposta também define que as obras de reconstrução assim definidas passam a estar isentas de licença e comunicação prévia, mesmo em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação. A justificação dada pelo diploma é que, com esta definição mais apertada, a reconstrução passa a ser “uma mera reposição da situação do último antecedente válido”, não havendo criação de volumetria nova nem alteração da imagem urbana, logo não há necessidade de controlo administrativo.

O diploma também é explícito num aviso aos promotores: “uma obra de reconstrução que comporte um aumento do volume do edifício ou fração, por extravasar as balizas da própria definição, tem de ser necessariamente enquadrada como uma obra de ampliação” e, nesse caso, já estará sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, consoante a zona. Esta clarificação visa evitar que promotores “disfarcem” ampliações como reconstruções para escapar ao controlo.