Plano para a habitação

O que muda na habitação com a nova lei urbanística

O alvará de construção vai desaparecer. Em troca, surgem novos prazos, coimas mais pesadas e novas regras para quem constrói ou compra casa. Descodificamos a reforma ponto por ponto.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. Qual é o objetivo central desta Proposta de Lei do Governo?

  2. O que é e como funcionará a "autorresponsabilização" dos promotores?

  3. O que muda na comunicação prévia?

  4. Como funcionam os novos prazos de decisão?

  5. Que operações continuam sujeitas a licença?

  6. O que acontece às obras de reconstrução?

  7. Há novidades para a eficiência energética?

  8. O que muda na habitação a custos controlados?

  9. Em que consiste o novo "título urbanístico"?

  10. Que obrigações surgem na compra e venda de imóveis?

  11. Quais são os novos prazos de controlo sucessivo?

  12. O que muda nas cedências ao município?

  13. Há alterações nas coimas e contraordenações?

  14. Será possível recorrer a arbitragem em litígios urbanísticos?

  15. Quando entra em vigor a nova legislação?