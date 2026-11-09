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O que muda na liquidação do IVA nos combustíveis a partir do próximo ano?premium

Entrará em vigor a 1 de janeiro de 2027 um regime que prevê a inversão do sujeito passivo para efeitos de IVA nos combustíveis. Saiba o que está em causa.

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  1. O que muda na liquidação do IVA nos combustíveis?

  2. O que é o regime de inversão do sujeito passivo para efeitos de IVA?

  3. Que sujeitos passivos estão abrangidos?

  4. E que operações são incluídas neste novo regime?

  5. Como se aplica o direito à dedução?

  6. O que muda nas faturas?

  7. Quando é que este regime entra em vigor?