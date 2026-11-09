O que muda na liquidação do IVA nos combustíveis a partir do próximo ano?premium
Entrará em vigor a 1 de janeiro de 2027 um regime que prevê a inversão do sujeito passivo para efeitos de IVA nos combustíveis. Saiba o que está em causa.Ver Descodificador
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O que muda na liquidação do IVA nos combustíveis?
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O que é o regime de inversão do sujeito passivo para efeitos de IVA?
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Que sujeitos passivos estão abrangidos?
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E que operações são incluídas neste novo regime?
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Como se aplica o direito à dedução?
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O que muda nas faturas?
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Quando é que este regime entra em vigor?
O que muda na liquidação do IVA nos combustíveis a partir do próximo ano?premium
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O que muda na liquidação do IVA nos combustíveis?
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Proxima Pergunta: O que é o regime de inversão do sujeito passivo para efeitos de IVA?
-
O que é o regime de inversão do sujeito passivo para efeitos de IVA?
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Proxima Pergunta: Que sujeitos passivos estão abrangidos?
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Que sujeitos passivos estão abrangidos?
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Proxima Pergunta: E que operações são incluídas neste novo regime?
-
E que operações são incluídas neste novo regime?
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Proxima Pergunta: Como se aplica o direito à dedução?
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Como se aplica o direito à dedução?
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Proxima Pergunta: O que muda nas faturas?
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O que muda nas faturas?
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Proxima Pergunta: Quando é que este regime entra em vigor?
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Quando é que este regime entra em vigor?
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