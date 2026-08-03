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O que muda nos poderes do Conselho das Finanças Públicas?

Governo quer dar mais poderes ao CFP. A proposta de lei altera os estatutos da entidade pela primeira vez em mais de uma década, adaptando-a às novas regras orçamentais e reforçando a sua autonomia.

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  1. Porque é que o Governo quer mudar os estatutos do CFP?

  2. Os poderes do CFP são alargados?

  3. O CFP fica com mais poder para pedir maior acesso a informação?

  4. O que muda nas nomeações para o conselho?

  5. As incompatibilidades ficam mais apertadas?

  6. Quais são as principais alterações à autonomia do CFP?

  7. Os estatutos acolhem as sugestões da própria entidade?