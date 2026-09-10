O que pode mudar na habitação com a proposta de Bruxelas

Como é que Bruxelas decide se uma cidade ou região vive sob pressão habitacional nos mercados locais? 2 de 15

Bruxelas não classifica municípios. O regulamento obriga a autoridade competente a fazer essa demonstração, começando pelo rácio entre o preço de uma casa de dimensão média e o rendimento disponível por pessoa. A análise deve olhar para a evolução desse indicador ao longo dos últimos dez anos de dados disponíveis, não apenas para uma fotografia de curto prazo.

Depois, tem de cruzar população, procura, oferta e outros elementos locais que permitam perceber se a pressão tende a manter-se. A área escolhida deve ser tão limitada quanto os dados permitirem: pode ser um bairro, uma freguesia ou uma parte de um município.

Estar sob pressão não obriga, por si só, a criar qualquer restrição. Além disso, a Comissão Europeia não decide isto por nenhum Estado-membro, dado que a avaliação continua a caber às autoridades nacionais, regionais ou locais.