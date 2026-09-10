Habitação

O que pode mudar na habitação com a proposta de Bruxelas

A Comissão Europeia quer travar o alojamento local, as casas devolutas e as segundas habitações em áreas sob pressão. Saiba até onde vão os limites e quem tem razões para temer pelo seu património.

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  1. Vai ser mais fácil comprar ou arrendar casa em Portugal com estas regras europeias agora propostas?

  2. Como é que Bruxelas decide se uma cidade ou região vive sob pressão habitacional nos mercados locais?

  3. Lisboa, Porto ou Algarve podem ser classificados como zonas sob pressão habitacional pelas novas regras da UE?

  4. Que travões podem as Câmaras impor ao alojamento local e que dados concretos terão de apresentar antes?

  5. Uma Câmara pode proibir o alojamento local ou as novas regras protegem quem já explora imóveis turísticos?

  6. Uma casa vazia pode ser mais taxada? E o que acontece se a ausência do dono for devidamente justificada?

  7. Quem compra uma casa de férias ou uma segunda habitação pode vir a enfrentar novos limites europeus locais?

  8. Um investidor estrangeiro pode ser travado na compra de imóveis em Portugal ao abrigo destas novas regras?

  9. As novas restrições podem baixar o valor de uma casa? E por quanto tempo podem durar estas medidas?

  10. De que forma quer Bruxelas acelerar o licenciamento de novas construções de habitação em Portugal?

  11. Que garantias passam a ter os promotores de habitação a preços mais acessíveis com esta nova lei?

  12. Que outras medidas prevê a Comissão Europeia para aumentar a oferta de casas disponíveis na Europa?

  13. Que regras nacionais sobre rendas, impostos ou heranças ficam fora do alcance desta nova lei europeia?

  14. Quando é que esta proposta entrará em vigor e o que falta decidir antes de chegar realmente a Portugal?

  15. Que fragilidades e riscos podem limitar o impacto desta nova resposta europeia para resolver a habitação?