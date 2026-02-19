Redes Sociais

O que pode mudar nas redes sociais para as crianças e jovens?

  • Rafael Correia
  • 8:45

A Assembleia da República aprovou, na generalidade, uma restrição das redes sociais a menores de 16 anos. O diploma, que vai agora ser discutido na especialidade, abrange também outras plataformas.

  1. As redes sociais vão ser proibidas a menores de 16 anos?

  2. Que plataformas abrange?

  3. Como vão verificar as idades?

  4. Se os pais aprovarem, o que acontece?

  5. As plataformas estão obrigadas a que medidas?

  6. Vai haver censura de conteúdos?

  7. A proposta ainda pode mudar?

  8. Porque é que foi criada a lei?