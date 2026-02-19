O que pode mudar nas redes sociais para as crianças e jovens?

Que plataformas abrange? 2 de 8

A aplicação das novas regras abrangeria as plataformas de redes sociais, como o Facebook, Instagram e TikTok, mas não só.

Estão incluídos serviços de partilha de imagens e vídeos, como o YouTube, plataformas de apostas, jogos online, aplicações de comunicação — plataformas de chat abertas ou fóruns –, e lojas de aplicações.

A legislação terá ainda impacto em prestadores de serviços que disponibilizem conteúdos violentos, sexuais ou aditivos. Estes prestadores “devem implementar sistemas idóneos que impeçam o acesso a crianças”, isto é, menores de 16. O incumprimento pode levar à “desindexação” dos sites nos motores de busca e à “suspensão de acesso ao serviço” em Portugal.

Fora do âmbito da lei estão os serviços de comunicações eletrónicas interpessoais, como o WhatsApp e o Signal, assim como aplicações e jogos online “com carácter informativo ou pedagógico” e plataformas destinadas a “difundir conteúdos de manifesto interesse público”.