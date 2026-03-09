O que são as reservas de petróleo que o G7 pode libertar para baixar os preços?

Para que servem as reservas coordenadas pela Agência Internacional de Energia (AIE)? 1 de 6

“Garantir a segurança energética tem estado no centro da missão da AIE desde a sua criação em 1974, na sequência da crise petrolífera de 1973”, afirma a organização liderada pelo turco Fatih Birol. Nessa crise, o preço do barril de petróleo disparou de três para 12 dólares (400%) com um corte na produção pelos países árabes da OPEP e um embargo aos países que apoiaram Israel na guerra de Yom Kippur, incluindo os EUA.

Em reação a esta crise, a AIE estabeleceu o Acordo sobre um Programa Internacional de Energia, sob o qual cada país membro “tem a obrigação de manter reservas de petróleo equivalentes a, pelo menos, 90 dias de importações líquidas de petróleo e de estar preparado para responder coletivamente a graves perturbações no abastecimento que afetem o mercado mundial de petróleo”.

O sistema de resposta coletiva foi concebido para mitigar os impactos económicos negativos da escassez repentina de petróleo, fornecendo petróleo adicional ao mercado global. “O sistema concentra-se em aliviar as perturbações de curto prazo no abastecimento de petróleo, aumentando a oferta (por exemplo, libertando reservas de emergência) e/ou reduzindo a procura (por exemplo, implementando medidas de restrição da procura)”, informa a agência.