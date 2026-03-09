Ataque ao Irão

O que são as reservas de petróleo que o G7 pode libertar para baixar os preços?

Dada a escalada da guerra no Médio Oriente e dos preços do crude, países do G7 estão a discutir libertar reservas coordenadas pela Agência Internacional de Energia. Saiba o que são e como funcionam.

  1. Para que servem as reservas coordenadas pela Agência Internacional de Energia (AIE)?

  2. Onde é que estão essas reservas?

  3. Quando é que as reservas foram usadas no passado?

  4. Porque é que está a ser discutida uma nova ação agora?

  5. Qual é o tamanho dos stocks de emergência atualmente?

  6. E Portugal, quanto reserva?